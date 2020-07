Eudel advierte: "Sería catastrófico pasar de un foco localizado a una transmisión colectiva"

El presidente de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, Gorka Urtaran, ha advertido de lo "catastrófico" que sería "pasar de un foco localizado a una transmisión colectiva" y ha apelado, por ello, a la responsabilidad ciudadana, en especial en el caso de los jóvenes.



En declaraciones a Radio Euskadi, el también alcalde de Gasteiz se ha referido al decálogo que la Asociación de Municipios Vascos ha elaborado junto al Departamento de Salud del Gobierno vasco y remitido a los ayuntamientos con recomendaciones para prevenir la transmisión comunitaria del coronavirus.





CONTROLAR LOS FOCOS

Tras lamentar que se haya demostrado que "apelar a la responsabilidad individual" no haya sido suficiente para evitar el, ha advertido de que en lases "donde más se ha transmitido" la enfermedad, por lo que ha sido necesario implantar laPor otro lado, ha afirmado que desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco hay "", que ha sufrido de forma directa las consecuencias del confinamiento, pero ha incidido en que "donde se están produciendo ahora más contagios es en espacios relacionados con el ocio nocturno y la ingesta de alcohol en bares"."Y también en otros espacios públicos donde, especialmente la gente más joven, se junta para celebrar un evento concreto y eso produce un mayor número de contagios", ha advertido, para añadir que eles "una práctica que la gente joven pone en marcha en verano y uno de los mayores riesgos que tenemos".Tras reconocer que la Ertzaintza y las Policías locales "no pueden llegar a todos los sitios", ha advertido de que, por ello, es "fundamental la"."En el decálogo que se ha trabajado entre el Departamento de Salud y los ayuntamientos vascos se pretende impulsar recomendaciones generales para todos los ayuntamientos, muchas de las cuales ya se venían observando desde hace semanas pero es, especialmente, un mensaje a la ciudadanía a comportarnos con conciencia colectiva para apelar a la", ha reclamado.Según ha detallado, se trata simplemente deya que "una declaración de Eudel no puede tener carácter vinculante". "Cada municipio es diferente pero tenemos algo común, el escenario donde se producen las relaciones e interacciones humanas. Lo que pretende el decálogo es que, al margen de las características diferentes, todos los municipios actuemos bajo una base común, coordinada para", ha añadido.Por último, y tras destacar que el Departamento de Salud está "haciendo", ha sostenido que, sin embargo, "es muy fácil pasar de un foco localizado a una transmisión colectiva", lo que sería catastrófico "porque sería volver a lo vivido en marzo, abril o mayo"."Losparece que se producen fundamentalmente en lugares de ocio nocturno y, con la recogida de la fruta como ha ocurrido en Cataluña o Aragón. En Euskadi no es tanto la recogida temporal, se producirá más adelante con la vendimia y tendremos que estar muy atentos. Se produce por el ocio nocturno, fundamentalmente entre los más jóvenes", ha insistido.