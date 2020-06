Las solicitudes de adopciones de perros descienden en picado con la desescalada

Las solicitudes de adopción de mascotas están cayendo en picado. Desde las protectoras de animales del territorio vizcaino lo esperaban. Al menos esa era la mentalidad con la que trabajaban en La Casa del Perro de Sopela y es por ello que durante el estado de alarma no tramitaron ninguna adopción. Sin embargo, con el inicio de la desescalada y con la reactivación de las adopciones, los vizcainos ya no están tan interesados como cuando no se podía salir de casa. "Desde el minuto cero nos negamos a dar en adopción porque se veía venir. Cuando le decías a alguien que estábamos en estado de alarma y que no era conveniente ni para relacionarnos entre nosotros ni para ellos, añadiendo que la adopción no se iba a poder hacer como siempre la hacemos, con visitas previas entre otras cosas... enseguida colgaban el teléfono", recuerda entristecida Almudena Colón, de La Casa del Perro.

Y es que, durante el estado de alarma el centro sopeloztarra atendió todas las solicitudes de los interesados por realizar adopciones de perros. "Les atendíamos y les solicitábamos que mandaran un correo electrónico con sus datos para que después nos pudiéramos poner en contacto con ellos". Sin embargo, el interés de las adopciones de perros antes y después del estado de alarma no ha sido, ni siquiera, similar. "Hemos empezado a llamar y el 95% de la gente ya no está interesada", admite con cierta decepción Colón. Además, tal y como explica, empezaron a llamar poco a poco, "con cuentagotas", y para Colón fue "una frustración absoluta y una decepción impresionante". Sí que ha habido algunas personas que han seguido adelante con el proceso de adopción. "Ahora no se puede ir repartiendo abrazos que si no, lo haría", dice entre risas. Y es que, "los que realmente sí que quieren aumentar su familia se nota porque tienen toda la paciencia del mundo y es algo que hay que pensar, trabajar y tomarlo con calma", explica Colón.

Otra de las cosas que también le ha llamado bastante la atención es que ha aumentado el interés por los cachorros. "Hemos empezado con el proceso de adopciones con formalidad y siguiendo la ruta de la responsabilidad, pero sin embargo tenemos consultas como no hemos tenido jamás preguntando por cachorros pequeños. A veces pienso que quizás se están preparando para el próximo confinamiento, que espero que no sea así, pero a veces me asusta", confiesa.

Colón también denuncia que a veces las adopciones se solicitan "diciendo que quieren pequeñitos para que puedan estar en los pisos, dando a entender como si quisieran que no molestaran". Y añade: "Igual soy yo que tengo la sensibilidad a flor de piel, pero me extraña porque son muchas. Hay mañanas que hay alrededor de seis llamadas solicitando el mismo tipo de adopción". Precisamente, en comparación con el mismo periodo del año pasado no tiene nada que ver el volumen de llamadas que reciben este año.

¿Y los abandonos? Colón cree que "después de todo lo que hemos pasado" los abandonos de perros en la época estival disminuirán este año. "Lo que más nos preocupa a todo el equipo son los abandonos de los gatos, porque legalmente no tienen que estar chipados, al contrario de lo que pasa con los perros", lamenta. "Puede haber casos en los que hay felinos que viven con gente mayor y no se pueden hacer cargo de ellos, así que se los pasan a los hijos, pero estos no los quieren, y a veces vienen y nos preguntan qué pueden hacer con ellos", lamenta.

Colón indica que no cree "la frase que nos han estado repartiendo cada dos por tres de que de esta saldremos más reforzados". Y es que, considera que la gente que ya era solidaria antes de la pandemia, durante este tiempo lo ha sido más. Por el contrario, la responsable de La Casa del Perro afirma que "la gente que era egoísta lo está siendo muchísimo más ahora" y piensa que habrá gente que "se habrá sentido sola durante el confinamiento y se han dado cuenta que pueden aumentar la familia".

Intoxicaciones en animales

precaución con los desinfectantes

Intoxicación. Los productos que se emplean para desinfectar las zonas comunes de los municipios pueden llegar a ser peligroso para los animales de compañía. Es por ello que solicitan a los dueños de perros, por ejemplo, tener cuidado para evitar que el animal sufra alguna intoxicación a causa de los diferentes productos de limpieza que esta última temporada se utilizan para evitarla propagación del covid-19. Desde Pacma inciden en que "mediante la limpieza con agua y jabón provocamos un arrastre mecánico de las partículas que será suficiente para eliminar el virus. Eso sí, frotando el tiempo suficiente y con un posterior aclarado con agua", sin necesidad de utilizar otros productos.