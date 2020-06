Dos jóvenes agreden a un chófer de Bizkaibus que les exigió usar la mascarilla

Bilbao – Dos jóvenes de 19 años fueron detenidos en Lemoa tras intentar agredir al chófer de un autobús y romper la luna trasera del vehículo con una piedra después de que fueran conminados a abandonar el vehículo de transporte público por negarse a ponerse la mascarilla durante el trayecto, según la información facilitada ayer por el Departamento de Seguridad.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 19.00 horas del jueves, durante un trayecto de la línea regular Bilbao-Zeanuri. En ese viaje cubierto por Bizkaibus, varios pasajeros se dirigieron a dos jóvenes y les recriminaron que no llevaran la mascarilla obligatoria en el transporte público. En ese momento el conductor detuvo el autobús, que se encontraba a la altura de Lemoa, y les indicó que no podían seguir en el vehículo si no utilizaban la mascarilla reglamentaria.

Tras negarse a ponerse las mascarillas, los jóvenes bajaron del autobús y cogieron unas piedras de gran tamaño, que arrojaron contra el conductor, que pudo evitarla, y otra contra la luna trasera del vehículo, que resultó fracturada.

Tras estos hechos, los autores se alejaron corriendo en dirección al monte, momento en que el conductor alertó de lo sucedido al teléfono de emergencias 112. Los agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar inspeccionaron la zona por donde habían huido y localizaron a los sospechosos en el camino hacia la cantera. Tras ser interceptados, ambos reconocieron que habían tenido un problema con el conductor del autobús, por lo que fueron detenidos por los presunto delitos de daños y lesiones.

Por otro lado, agentes de la Er-tzaintza detuvieron en la tarde del jueves en Laudio a un varón de 30 años, cuando viajaba a bordo de una furgoneta en cuyo interior fue localizado un envase de plástico que contenía alrededor de 100 gramos de polvo de color blanco, presumiblemente speed.

Normativa. El BOE recoge que el uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todos los usuarios del transporte por carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo. Será obligatorio para los usuarios de los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor. Los trabajadores de transporte que tengan contacto con los viajeros deberán ir provistos de mascarillas.