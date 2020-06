Las Juntas ratifican las medidas tributarias de la crisis del covid-19

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia, celebrado ayer respetando las medidas sanitarias y de distanciamiento social y guardó un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, aprobó las medidas tributarias extraordinarias que la Diputación Foral de Bizkaia presentó en abril y mayo con el fin de "mejorar la liquidez de los contribuyentes y prevenir un impacto económico negativo mayor" sobre los sectores más vulnerables al impacto del covid-19.

La cámara vizcaina dio luz verde a este segundo paquete de medidas de la Diputación, que tal y como indicó el diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, tiene como fin introducir cambios en los fondos europeos de inversión a la innovación y en la ampliación de plazos del IRPF (vivienda), del Impuesto de Sociedades (ampliación de los plazos de reinversión) y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. En la misma línea, la Diputación presentó otro paquete de medidas con siete propuestas con el que quieren "garantizar que el proceso de recuperación económica se produzca con mayor rapidez", según Iruarrizaga, y que complementarán el Plan Bizkaia Aurrera. La Diputación propone una deducción del 60% en el Impuesto de Sociedades con el fin de reactivar la economía, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, como la reducción en un 50% del resultado contable y el compromiso de, por ejemplo, invertir en proyectos de I+D+i. En el decreto se reconoce el derecho a practicar una amortización acelerada para activos y se incorporan nuevas deducciones fiscales por creación de empleo, por inversión en microempresas, pequeñas o medianas empresas, y por obras de renovación en la vivienda habitual.

A pesar de realizar un voto a favor, el PP pidió a la Diputación una postura "más valiente", porque a juicio de Amaya Fernández, "hay margen para desarrollar más iniciativas y reformas". Para Elkarrekin Bizkaia estas medidas se quedan "cortas", porque "se premia a quien más tiene y deja, al margen, a autónomos y trabajadores". Son "decepcionantes" puesto que se plantean las "recetas de siempre con el modelo de siempre", lamentó Eneritz de Madariaga. Arantza Urkaregi, de EH Bildu, cree que son medidas "sin reflexión y con una visión cortoplacista".

Los grupos junteros que apoyan al Gobierno foral defienden este segundo paquete de medidas porque son "necesarias" para el mantenimiento de las empresas y el empleo. "Necesitamos mantener la inversión privada, porque la inversión pública es finita y tiene sus límites legales", afirmó el jeltzale Jon Andoni Atutxa, para quien la Administración "no puede ser la única fuente de reactivación". Buena parte de esa recuperación "tiene que venir de la iniciativa privada ya que si no reactivamos la economía, no habrá recaudación".

reducir costes Además, el pleno dio el visto bueno, con la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia, a la adaptación de cambios que el Gobierno central realizó en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales, algunos para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del covid-19. De esta forma, Bizkaia adapta su normativa para reducir los costes energéticos de trabajadores autónomos y pymes. Esta adaptación se produce tras la aprobación, sin votos en contra, de los decretos forales 2/2020, de 21 de abril, y 5/2020, de 5 de mayo

En Corto

Transporte

Público Inclusivo. Por unanimidad, se insta a la Diputación a proponer "la incorporación de sistemas y mecanismos necesarios para adaptar las máquinas expendedoras a personas con discapacidad visual o baja visión", "la instalación de paneles informativos de sistema braille en el metro; la reutilización y adaptación de la megafonía existente en los andenes", entre otros.

Precio justo

Para baserritarras. Los grupos junteros no se pusieron de acuerdo para que los baserritarras recibiesen un "precio justo" por sus productos.

Cuenta general

de 2017 aprobada. El órgano fiscalizador emite en sus conclusiones una opinión "favorable" sobre las cuentas del territorio histórico "sin señalar salvedad alguna". Asimismo, informa que se "ha cumplido razonablemente" con la normativa legal.