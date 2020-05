Surfin Tacos, un nuevo negocio que arranca en Bilbao en plena pandemia

Surfin Tacos, ubicado en el Casco Viejo de Bilbao, abre sus puertas tras posponer casi dos meses su inauguración

La crisis del coronavirus se ha llevado por delante, y sin previo aviso, a comercios y bares que llevaban años brindado sus servicios a la ciudadanía. Muchos de ellos, desgraciadamente, no podrán volver a levantar la persiana, pero otros comenzarán una nueva andadura en plena pandemia. Sin duda, un nuevo reto al que se enfrentan con ilusión, aunque corran tiempos difíciles. Este es el caso de Edgardo Nieto, un mexicano apasionado de Bilbao que ayer inauguró Surfin Tacos, un restaurante ubicado en pleno corazón del Casco Viejo. "No es un buen momento pero sí de oportunidades. El coronavirus no nos va impedir abrir después de tanto tiempo de trabajo", opina.

Nieto pisó por primera vez la villa en 2012, pero cuatro años más tarde tuvo que volver a su ciudad natal. Siempre tuvo la idea de regresar y emprender su propio negocio de tacos mexicanos. Ayer cumplió su sueño y el covid-19 no ha podido arrebatárselo. "El proyecto se gestó hace un año con los planos, la reforma€ Tenía muy claro cómo quería que fuese el restaurante", comenta Nieto, que durante algunos años fue chef de cocina. Este hecho le ha dado la seguridad para no tirar la toalla, ya que confía plenamente en su trabajo y sabe que logrará conquistar el paladar de todo el que se acerque a su establecimiento. Además, en uno de esos trabajos conoció a Ricardo que durante este tiempo se ha convertido en su fiel compañero. Ambos compartirán fogones y elaborarán los mejores tacos con el objetivo de transportar a los clientes a México, eso sí, sin renunciar a los productos locales y de calidad de Euskal Herria. Una fusión que, según asegura, está causando sensación en la zona. "La gente cuando nos veía en obras nos preguntaba y nos daba la enhorabuena. No hay nada igual en todo Bilbao y llama la atención. Las verduras son productos locales de aquí y los chiles, especies€ son de México", cuenta.

Sin querer olvidar sus orígenes y sintiendo Bilbao como su segunda casa, Nieto veía necesario abrir una taquería mexicana porque según expone "hay muchos restaurantes Tex-Mex pero nada como esto, por eso creemos que va a tener muy buena acogida. Además, la comida mexicana parece que se está perdiendo y queremos que no se olvide ahora que podemos conseguir todo lo necesario para hacerlo bien".

Retraso en la apertura



Surfin Tacos iba a abrir sus puertas el 1 de abril, pero con motivo del estado de alarma su apertura se tuvo que posponer. "Llevamos desde enero haciendo obras, fue una reforma integral y no esperábamos que tuviésemos que esperar tanto para abrirlo", apostilla. Toda esta situación les obligó a adaptar su local a la nueva situación, aunque el propietario afirma que sin quererlo se han dado cuenta de que "el formato de restaurante se adapta muy bien al momento". "Se puede pedir comida para llevar, no tenemos barra€ Es un concepto diferente puesto que es una taquería original. No nos daba miedo abrir, todo lo contrario. Hemos invertido mucho tiempo, hay mucho esfuerzo económico, mucha energía€ Cuando todo sea como antes y empecemos a convivir con el bicho todo será mejor, pero de momento tenemos que adaptarnos y luchar por lo que queríamos", concluye.

