Garzón reitera su defensa de la ganadería extensiva o semiextensiva

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha subrayado este miércoles en el Congreso que ha defendido "la persistencia y pervivencia de un modelo tradicional, social y familiar de ganadería extensiva o semiextensiva frente a un modelo popularizado como el de las macrogranjas", a su juicio, "sumamente insostenible". "No hemos sido neutrales", ha zanjado.



El ministro se ha reafirmado en "absolutamente en todo" lo que dijo en la entrevista concedida a 'The Guardian' relativa a la carne y la ganadería, que se convirtió en "polémica política" y ocupó "bastantes titulares". Además, ha señalado que la reducción del consumo de carne, en particular, "es una recomendación que se hace por motivos sanitarios", así como ecológicos.



"Les tengo que decir que no hay polémica científica y que yo me reafirmo absolutamente en todo lo que dije", ha afirmado Alberto Garzón durante su comparecida ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso a petición propia, para informar sobre el balance del curso y ejecución de compromisos, y a petición de los grupos VOX y Popular, sobre el turismo y la hostelería en el Estado español, el consumo de carne y el impacto de la subida de la inflación.





En su intervención, Garzón ha recordado que elha elaborado, junto con el Centro Común de Investigación (JRC, Joint Research Centre) de la Comisión Europea (CE), el. Para el ministro, las conclusiones de este informe "obligan a apostar por una" para revertir la situación deLa investigación, según ha argumentado Garzón, subraya elque tiene el consumo en ely eldel planeta y la necesidad depara "poder vivir dentro del límite de planeta, no sobre sus límites y no entrar en dinámicas que, probablemente, tengan puntos de no retorno".En este sentido, el titular de la cartera de Consumo ha advertido: "insistiremos necesariamente en esta línea porque es una línea correcta, es una línea fundamentada y es una línea que defiende el, el, que defiendefrente a modelos insostenibles".Para la diputada delConcepció Cañadell, sus declaraciones en el diario británico 'The Guardian' fueron "desafortunadas" y crearon "confusión y malestar" en Catalunya., ha añadido.Garzón ha respondido que "no es un problema de seguridad alimentaria, es un problema social, es un problema ecológico, es un problema económico" y ha añadido que "esa polémica se genera porque undecide torturar" sus declaraciones para "iniciar una campaña de descrédito de quien había puesto el dedo en la llaga".Desde, Laura López ha agradecido al ministro sus declaraciones en 'The Guardian' porque han tenido una repercusión "bastante considerable". "Creo que es muy bueno que una persona, con la representatividad que tiene usted, diga cuatro verdades en un medio que sabe que va a tener alta repercusión", ha manifestado.