El PP señala la puerta de salida a Sánchez, que no ve extrapolable el fracaso andaluz

La autocrítica no es la mejor de las virtudes que habitan en Ferraz. Tampoco en La Moncloa. Minutos después de corroborarse el estrepitoso fiasco en Andalucía, el PSOE achacó su debacle a la abstención y al empeño de Juanma Moreno en buscar la desmovilización. Tras consultar con la almohada, y al menos de puertas hacia afuera, los socialistas siguen instalados en su bucle y echando balones fuera. Pedro Sánchez entiende que no existe un cambio de ciclo, que los resultados no son extrapolables a una lectura estatal de cara a las próximas generales y mantiene su empeño en agotar la legislatura "hasta el final" porque ve "fuerte y sólido" a su Gobierno pese a que el PP le muestra la puerta de salida. Génova contiene la euforia pero no se corta al indicar que el 19-J "se ha puesto en marcha el reloj de la cuenta atrás" para el Gabinete de coalición.

La dirección socialista trató de vender ayer lunes que la mayoría absoluta de Moreno es episódica, una página más del calendario pero no la única. "El PP diseñó y planificó tres elecciones autonómicas para hacer creer en un cambio de ciclo que no es tal. Se olvidan de las elecciones en Catalunya", se refugió el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, tras un cónclave en el que varios miembros alegaron que en un contexto pospandemia los gobiernos de diferentes comunidades han salido reforzados en líneas generales, como pasó en Madrid y Castilla y León; y que en los comicios autonómicos de 2023, que se celebrarán en doce feudos de los que nueve están en manos socialistas, "esto mismo quedará demostrado". El PSOE niega que se haya producido un trasvase de votos al PP y, asimismo, responsabiliza en parte de sus resultados a la división que existe a su izquierda, en un claro dardo a su socio morado. "Eso ha hecho perder fuerzas, votos y escaños" al PSOE, sobre todo a la hora de repartir los restos de los escaños, ya que "ha podido favorecer en muchos casos y muchas provincias al PP".

Aunque Sánchez parezca obligado a mover ficha, desde dentro rechazan que se esté planteado una inmediata remodelación del Consejo de Ministros. El mensaje es que queda mucho para las generales y que no se vota igual en unas elecciones que en otras, sin una reflexión más profunda que la de agarrarse también al poco rodaje que llevaba a sus espaldas su candidato Juan Espadas, ungido por Sánchez hace poco menos de un año para volatilizar a Susana Díaz. Pese a descender hasta los 30 escaños, bajar del millón de votos y ser derrotados en municipios y feudos de raigambre socialista; Sicilia dijo que en la Ejecutiva no se respiró un ambiente de "preocupación" sino de reflexión para movilizar a sus fieles. E insistió, en un claro cierre de filas con Sánchez: "Los andaluces han elegido a su gobierno autonómico. Me parece una falta de respeto absoluta a los votantes hacerles creer que estas elecciones autonómicas sirven para dirimir sobre la gestión de un gobierno nacional".

Fuentes de la Ejecutiva Federal sostienen que en Andalucía sigue habiendo un "sustrato ideológico de izquierdas" con la diferencia de que ahora los votantes más próximos al centro han elegido "otra opción". Sin embargo, dirigentes como Odón Elorza o Javier Lambán piden más autocrítica. "El resultado del PP en la comunidad más poblada de España ha sido muy contundente y merece una reflexión profunda por parte de todos los actores, sobre todo del PSOE", advirtió el presidente de Aragón.

génova se activa



De la travesía en el desierto al océano de felicidad en el que nadaba un PP que se declara "activado" para concurrir a las generales a lomos de Alberto Núñez Feijóo. Tras su noche de fino y rosas, Moreno describió que en su tierra había "ganas de sacarle la tarjeta roja" a Sánchez y, aparte de evitar solicitar un anticipo electoral, el líder de Génova ha dado orden de gestionar el éxito sin un descorche de ansiedad, e incluso tendiendo la mano en asuntos de Estado, más ahora que se han desquitado de la presencia continua de Vox en el cogote. Eso sí, el PP no ha perdido ocasión en hacer una traslación porque en Andalucía reside el 20% de la población del Estado. "El PP ha dado un paso decisivo, firme, para que Pedro Sánchez salga de La Moncloa. ¿Cuándo? Cuanto antes", subrayó el coordinador general de los populares, Elías Bendodo. "Sánchez decidirá la fecha electoral cuando le interese". No me atrevo a decir cuándo la convocará. Estamos preparados para afrontar unas generales cuando toquen, de forma inmediata o a largo plazo", apuntó.

Desde la formación conservadora están haciendo circular otro relato para desgastar al presidente español ya que, según Moreno, estaría sopesando no volver a repetir como candidato. "Si las cosas no le funcionan, veremos a un Sánchez que no se presente a las elecciones. Hoy tiene un problema más grande que el que tenía anteayer, sus políticas no conectan con una mayoría de la sociedad", aseveró el dirigente andaluz en la Cope, idea que el PSOE rechazó. El líder popular cree que el horizonte emplaza a un regreso del bipartidismo y piensa que el batacazo de la izquierda del entorno de Podemos es porque "ha perdido la sintonía de la calle". Moreno está convencido de que existe un "cambio de ciclo" que obedece a que "la inmensa mayoría de los ciudadanos está ya cansada de políticas erráticas, improvisadas, de esa sensación que traslada un Gobierno enfrentado en sí mismo, de dos gobiernos peleando. La izquierda debe hacer una reflexión y resetearse".

Por su parte, Bendodo reconoció que ganó el PP "centrado y moderado", lo que saca a relucir si Moreno, con su talante y resultado aplastante, es ya el gran barón del partido, adelantando por el centro a Isabel Díaz Ayuso, que casi no participó en la campaña andaluza y ayer se enrocó en su estrategia de confrontación. "No me voy a mover ni un milímetro", afirmó la lideresa. "El camino por el centro es el camino de referencia. Es la única estrategia que está frenando a Vox", apostilló al respecto Moreno. Bendodo fue tajante: "El que sumaba venía y el que no sumaba no venía. Así de claro".

"Había ganas de sacarle la tarjeta roja a Sánchez porque sus políticas ?no conectan con una mayoría de la sociedad"

"Veremos a un Sánchez que no se presente a las elecciones generales si las cosas no le funcionan" juanma moreno Presidente funciones Junta Andalucía

"Es una falta de respeto hacer creer que estas autonómicas sirven para dirimir sobre la gestión de un gobierno nacional" felipe sicilia Portavoz. Ejecutiva Federal del PSOE