Villarejo pide al juez de 'Tándem' una copia de sus microcintas

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha pedido este martes al juez de la Audiencia Nacional que investiga sus muchos y variados negocios privados una copia de sus microcintas que albergan información sobre los años 70, 80 y 90 para poder identificar correctamente su contenido.

Villarejo, el principal investigado en la macrocausa 'Tándem', ha explicado a la prensa tras la declaración que se le ha exhibido una serie de cajas con alrededor de 300 cintas -de las 1000 que se habrían llevado, según su versión- que no ha podido identificar, ya que en los laterales de las mismas no había descripción alguna, sino únicamente una serie de números.

"No han explicado por qué no me dan las microcintas. Tienen un valor histórico porque he grabado donde he estado presente. No entiendo el argumento penal y, cuando he preguntado, el señor fiscal se ha enfadado. Me lo tienen que explicar", ha asegurado. Esta declaración se ha celebrado finalmente este martes después de que tuviese que suspenderse la fijada para el pasado 2 de junio al no encontrarse la llave de la caja de seguridad que contenía los archivos.

Villarejo ha solicitado reiteradamante a la sede judicial que le devuelva esas microcintas, aunque sin éxito. Así lo plasmó en un último escrito, avanzado por 'ABC', al que la Fiscalía Anticorrupción respondió desaconsejando que se le entregaran, pero interesando que el policía retirado identificara el contenido de las mismas, a fin de determinar si podían tener alguna relevancia para las pesquisas.

Este era precisamente el objetivo de la comparecencia de este martes, que Villarejo dijera qué albergan dichas microcintas, encontradas e incautadas durante los primeros registros de 'Tándem', que tuvieron lugar en noviembre de 2017 en las casas y oficinas del comisario y su socio, Rafael Redondo. Según ha explicado el comisario jubilado esos casetes contienen, entre otras cosas, conversaciones con el expresidente del Gobierno Felipe González e información relativa al golpe de Estado del 23 de febrero y los GAL.

Correos

Ante el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, Villarejo también ha abordado los correos que habría intercambiado con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hablando del proyecto 'King', que se investiga en la pieza principal de 'Tándem'. "Es una operación donde trabajo en el extranjero, y es un delito provocado por el Estado porque trabajo para el Estado. No entiendo qué tiene que ver para que me detengan", ha lamentado.

'King', en concreto, es solo una de las más de treinta piezas separadas que conforman 'Tándem', una macrocausa donde se analizan los proyectos que Villarejo habría realizado con su grupo empresarial, CENYT, para diversos clientes, desde particulares a empresas del IBEX 35, valiéndose de los medios policiales a su alcance.

En la pieza principal, el instructor investiga a CENYT como una presunta organización criminal y por blanqueo de capitales, así como los trabajos que habría hecho en relación con Guinea Ecuatorial.