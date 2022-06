Gorrotxategi: "Sagardui nos ha dejado alarmados y si no entiende la polémica tiene un problema"

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha afirmado que "las palabras" de la consejera de Salud respecto al futuro del sistema sanitario "han dejado a todos alarmados" y ha advertido que si no entiende la polémica generada "tiene un problema".

En una entrevista en Radio Euskadi, Gorrotxategi se ha referido al nuevo modelo de salud anunciado por la consejera de Salud, derivado de la falta de médicos de familia.

A juicio de Gorrotxategi, si la consejera Sagardui no entiende la polémica desatada con sus afirmaciones "tiene un problema, porque es evidente que sus palabras han dejado a todos alarmados y con razón". "Está replicando el modelo de Ayuso para la sanidad madrileña y sobre el que los enfermeros ya han advertido que puede tener problemas en los tribunales al no contar estos con la titulación suficiente", ha añadido.

Para Elkarrekin Podemos, el modelo que plantea Sagardui es "alarmante, al igual que cuando apela al cambio cultural al afirmar que 'esto es lo que viene, lo que va a pasar y con lo que hay que conformarse'".

"Una consejera de Salud debe trabajar para que esto no pase y no decirnos que nos conformemos con la depreciación absoluta del sistema público de salud", ha argumentado, al tiempo que ha denunciado que "a todos nos están empeorando las condiciones de acceso a la atención sanitaria".

Por todo ello, ha anunciado que pedirá a la consejera aclaraciones, que comparezca en el Parlamento y en el último pleno de control Elkarrekin Podemos-IU le realizarán una pregunta.

PACTO EDUCATIVO

Respecto a la reunión de este lunes de la comisión de seguimiento del pacto educativo, Gorrotxategi ha señalado que es necesario cuidar el pacto y para ello "la letra y espíritu del mismo se deben respetar" por parte del Gobierno vasco. "También se debe respetar que la Comisión de seguimiento del pacto tenga virtualidad práctica, con un plan de trabajo", ha añadido.

De este modo, ha confiado en que el pacto no se rompa, pero ha advertido que "ahora llega el momento en que lo pactado se cumpla". "Si no se cumple y el Ejecutivo no cumple con el compromiso que adquirió por escrito nos saldremos del consenso", ha amenazado.

NUEVO ESTATUS

Por otro lado, y tras indicar que la pandemia ha mostrado "las costuras del sistema en muchos ámbitos", ha considerado que también ha hecho "tambalear la cuestión del autogobierno y la capacidad del Estatuto para hacer frente a muchos retos".

"A veces esta cuestión se utiliza para hacer ruido pero si queremos revisar los instrumento de autogobierno tenemos que hacerlo en la ponencia de autogobierno. Tenemos mayoría parlamentaria suficiente como para empezar a hablar de todos estos temas", ha defendido.

Por otro lado, se ha mostrado conforme con hablar del encaje de Euskadi en el Estado, pero también ha abogado por hablar de la organización territorial de Euskadi.

"¿No hay que darle una vuelta? ¿No nos damos cuenta de que se generan disfunciones por cómo están repartidas las competencias entre los territorios históricos y la comunidad autónoma? ¿No pensamos que a nivel fiscal hay una competición entre territorios históricos por quien es más paraíso fiscal? Son cuestiones que abordar en la ponencia de autogobierno", ha indicado.

Por último, y en referencia a la plataforma de Yolanda Díaz, Gorrotxategi ha sostenido que la vicepresidenta y ministra de Trabajo visitará Euskadi "probablemente" antes de arrancar su gira de presentación por el Estado el próximo 8 de julio.