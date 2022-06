Sánchez deja en el limbo el pacto con EH Bildu sobre las pensiones

El Gobierno español está generando suspense sobre el contenido que va a tener el decreto anticrisis por la guerra de Ucrania en su prórroga hasta diciembre. Y este misterio afecta de manera directa a EH Bildu, que se ha visto envuelta en un cúmulo de especulaciones incómodas sobre si su acuerdo para subir las pensiones no contributivas un 15% va a aparecer en ese decreto, en otro lugar, o queda en papel mojado, lo que cuestionaría su influencia en el Congreso de los Diputados. El Gobierno español no quiso confirmar este martes que vaya a incluirlo, pero tampoco lo desmintió, y en paralelo han surgido algunas informaciones que deslizan que hay división de opiniones en el Ejecutivo español y que el ministro Escrivá pudo prometer algo a EH Bildu sin amarrarlo con Hacienda.



EH Bildu ha defendido este martes por boca de Mertxe Aizpurua que el Gobierno español le ha confirmado en privado que el acuerdo se mantiene "sin cambios". Fuentes de la coalición abertzale consultadas por este periódico aseguraron que se lo ha confirmado el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, e insisten en que negoció con el aval de Hacienda. El propio Escrivá confirmó la semana pasada que este acuerdo existe, y que el Gobierno español ya estaba trabajando en la subida del 15% antes incluso de pactarla con EH Bildu porque era lógico trasladar a las pensiones no contributivas una subida que ya se da en el Ingreso Mínimo Vital. "Tiene todo el sentido", zanjó. La medida se traduce en una subida de entre 60 y 100 euros al mes por persona, y tendría un impacto de unos 30 millones al mes. Se iba a incluir en el decreto de julio, hasta diciembre.



¿Qué ha ocurrido entonces? En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se le ha preguntado a la portavoz,, si el decreto incluirá la subida de las pensiones. Evitó confirmarlo. "de esta guerra en los ciudadanos y los sectores afectados", se limitó a decir, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Pero tampoco llegó a desmentirlo,y, a partir de aquí, hay dos versiones diferentes: que el acuerdo tiene el visto bueno de Hacienda y, tal y como dijeron Escrivá y EH Bildu, o que haya

Eso, en el mejor de los casos. En el peor, podría darse una desautorización a Escrivá, quien podría haber prometido algo que el Ministerio de Hacienda no ha autorizado, como publicó Vocento. Pero EH Bildu ha desmentido esa versión. En público, Moncloa no ratifica los contenidos del decreto, aunque el socialista Héctor Gómez dijo que están trabajando y no desmintió la versión de Escrivá.

Desde EH Bildu creen que este entuerto puede deberse a que el decreto aún está verde pero, en el caso de que hubiera algún problema, avisan de que "sería entre Escrivá y la otra parte del PSOE/Gobierno". "Si tienen dudas o diferentes visiones sobre la mejor fórmula para introducir la medida acordada, tendrán que aclararse entre ellos. No por EH Bildu, sino por las miles de pensionistas que acogieron la medida con enorme satisfacción y respiro. A lo largo del día, ni por parte del Gobierno ni por parte del PSOE tenemos constancia de ningún tipo de cambio. Se nos ha trasladado todo lo contrario", insisten.