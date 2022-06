Puig, sobre Oltra: ha dado "las explicaciones políticas que se le han pedido"

El president de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha afirmado este lunes que la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, "ha dado las explicaciones políticas que se le han pedido" sobre el caso del presunto encubrimiento por parte de la Conselleria de Igualdad que dirige de los abusos sexuales que cometió su exmarido a una menor tutelada.

"En todo momento y condiciones hemos respetado y vamos a respetar el planteamiento de la justicia", ha aseverado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, preguntado por si la situación de Oltra es sostenible, por si saldrá del gobierno valenciano si finalmente es imputada y por si debe dimitir o de lo contrario ordenará su cese.

Hace unos días, Fiscalía informó favorablemente de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es competente para la instrucción, y en su caso enjuiciamiento, de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido.

Al respecto, Puig se ha limitado a garantizar que la Generalitat respeta y respetará la justicia "en cualquier caso", recordando que el proceso está abierto: "Vamos a ver qué decide el TSJ y vamos a ver cómo se transita esta situación".

Ha añadido que Oltra ya aportó "explicaciones políticas" en Les Corts y ha asegurado que las "continuará dando". "Vamos a ver, se respetará el trayecto y el itinerario de la justicia", ha reiterado.



"NADA QUE VER" CON LA INVESTIGACIÓN A SU HERMANO

Cuestionado por la situación de su hermano, investigado por supuestas irregularidades en ayudas a sus empresas, el 'president' ha vuelto a mostrar "máximo respeto a la justicia", ha recordado que partió de una denuncia del PP y ha remarcado que Francis Puig "forma parte de una pequeña empresa local".

"Él o cualquiera, cualquier empresa que haya hecho algo mal y tenga que devolver subvenciones, evidentemente lo tendrá que hacer. No tengo nada que ver con esta historia", ha subrayado, y ha resaltado que "por seis veces los juzgados de Valencia han dicho al PP que la Generalitat ha actuado en todo momento con la máxima transparencia y que todas las subvenciones se dieron de manera correcta".

Por eso ha rechazado "hacer de esto un caso" cuando ha asegurado que "hay una voluntad por parte del Partido Popular de decir que todos somos iguales". "Y no, en esto no somos todos iguales", ha enfatizado.

También en el ámbito judicial, preguntado por si puede afectar a la reputación de su partido el 'caso Azud' --afecta a cargos del PP y el PSPV por presuntas 'mordidas' en la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València--, Puig ha insistido en que "tiene que ver con una atmósfera en la que solo gobernaba el PP prácticamente en todos los ámbitos".

Ha remarcado que "hay dos personas investigadas" de su partido y fueron apartadas en su momento, mientras "el PP tiene personas de la misma condición que son dirigentes". "Hay 135 personas condenadas por corrupción en el PP y cero en otros ámbitos", ha comparado, y ha reiterado que la Comunitat ha mejorado su reputación en los últimos años.

Además, ha señalado que los hechos investigados se produjeron hace más de una década y ha garantizado que no le "preocupa en absoluto" lo que pueda acontecer en este caso. "La derecha quiere democratizar la corrupción, pero la realidad es otra (...) --ha abundado--. No quiero equipararme, sé lo que han hecho y la sociedad valenciana sabe lo que han hecho, por eso no debemos volver al pasado".



"NO ESTOY PENSANDO EN ELECCIONES"

En clave política, sobre si tiene previsto agotar el año que queda de legislatura y si baraja gobernar sin Compromís y UP como socios, Puig ha repetido que "no hay ninguna condición en estos momentos que permita pensar" en no llevar a cabo todos los proyectos planteados por el tripartito, como la captación de fondos europeos. "En estos momentos no estoy pensando en las próximas elecciones, aunque suene un poco a eslogan", ha dicho.

Respecto a si le parece un peligro el proyecto político que impulsará la vicepresidenta Yolanda Díaz a la izquierda del PSOE, ha asegurado que no lo ve así "en ningún caso" porque le parece positivo que haya "espacios de encuentro y la menor atomización". Le ha deseado suerte y ha recordado que los socialistas tienen 140 años de historia y han tenido que "ajustarse a cada momento".

Por otro lado, sobre las diferencias entre PSPV y Compromís en torno a la abolición de la prostitución, el 'president' ha garantizado que la Generalitat hará todo lo que esté en su mano para "atajar esta forma de esclavitud" mediante la modificación de la Ley de Espectáculos". "No se puede ser equidistante", ha advertido y ha confiado en que en el Congreso haya el mayor consenso posible.

Y cuestionado por si ve riesgo de un "abrazo al catalanismo" dentro del gobierno del Botànic, ha zanjado que no hay tal cosa y que la Comunitat Valenciana tiene su propia identidad como una nación histórica. "No tenemos ningún complejo con Cataluña", ha recalcado, aunque ha reconocido que le gustaría que la relación entre los dos gobiernos mejorara y esto depende del Govern.