El PP pide a Sánchez echar del Gobierno del Estado a Ione Belarra por comprender al "asesino" Putin

El Partido Popular ha emplazado este lunes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a "sacar" a Podemos del Ejecutivo porque no se pueden permitir el discurso de "no hacer nada" que abanderan algunos de sus ministros y ha pedido una postura "única" ante la guerra de Ucrania. A su entender, es "impresentable" que España tenga "soldados en las repúblicas bálticas, en Bulgaria y en el mediterráneo embarcados" y "una parte del Gobierno comprenda las razones" de Vladimir Putin, "del asesino y enemigo de la libertad".

Así lo han asegurado en una rueda de prensa en la sede del PP la coordinadora general del partido, Cuca Gamarra, y el presidente del comité organizador del XX congreso extraordinario, Esteban González Pons, después de que este domingo Podemos se refiriera al PSOE como partido de "la guerra", si bien este lunes la coportavoz estatal del partido morado, Isa Serra, ha aclarado que no se refería al Partido Socialista cuando criticó a los "partidos de la guerra".

"Me da la impresión de que a Isa Serra le preocupa más conservar los sillones en el Consejo de Ministros que la paz en Ucrania. Mientras se trata del postureo son del 'no a la guerra contra Putin' y cuando se trata de que los tiren del Gobierno, de repente un paso atrás y perdón al PSOE si le han ofendido", ha proclamado Pons.

Al ser preguntados expresamente si creen que se debería romperse la coalición de PSOE-UP o cesar Pedro Sánchez a los ministros de Podemos después de referirse al PSOE y PP como partidos de "la guerra", Gamarra ha señalado que cuando hablan de Ione Belarra están "hablando de una parte del Gobierno de España".



Postura única sobre Ucrania dentro del Gobierno

"Y lo que no se puede permitir es que el discurso de una parte del Gobierno de España sea el discurso de no hacer nada, es decir, de no señalar al asesino y, por tanto de no señalar a quien ha invadido un país y está vulnerando el orden internacional porque con esa actitud única y exclusivamente lo que hace la señora Belarra y, por tanto, una parte del Gobierno, es ayudar a Putin", ha enfatizado.

En este sentido, la Gamarra ha indicado que lo que tiene que tener el Gobierno es "una única política, tanto en el ámbito de defensa como en el ámbito de Exteriores", así como en el seno de la Unión Europea y de la OTAN. Según ha subrayado, España es el "único gobierno de Europa donde se ha producido una división" de esta "envergadura" en relación con la guerra de Ucrania.

"A lo que invitados al señor Sánchez es que ante estas posiciones, saque del Gobierno cuanto antes a Podemos y, por tanto, a aquellos que no están dispuestos a defender en el marco de la UE y la OTAN lo que debe ser la posición de España no formen parte del Gobierno de España", ha enfatizado Gamarra.



Bandera de Ucrania en el Congreso del PP en Sevilla

Ante el hecho de que Pedro Sánchez vaya a viajar a Letonia a visitar a las tropas, González Pons ha indicado que es "impresentable" que España tenga "soldados en las repúblicas bálticas, en Bulgaria y en el mediterráneo embarcados" y "una parte del Gobierno comprenda las razones de Putin, del asesino y enemigo de la libertad".

Finalmente, González Pons ha adelantado que el PP izará la bandera de Ucrania en el próximo Congreso Extraordinario, que se celebrará en Sevilla los días 1 y 2 de abril, porque es "el símbolo más potente a favor de la libertad" que puede protagonizar cualquier acto político.