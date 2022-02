Ortuzar y Andueza ven más cerca el acuerdo sobre Educación

Con las voces más autorizadas, las de sus máximos representantes, PNV y PSE han confirmado este miércoles que las discrepancias sobre la Ley de Educación han entrado en vías de solución. Preguntado sobre la relación con el nuevo líder del PSE, Eneko Andueza, el jeltzale Andoni Ortuzar reveló que el martes habló con él aprovechando el acto por Fernando Buesa, y que la relación es mejor "por dentro" de lo que parece por fuera. Andueza confirmó esta impresión en una visita a Euskaltzaindia, donde confió en anunciar "en poco tiempo" un acuerdo. "Estamos trabajando con nuestro socio, codo con codo, y espero de que en poco tiempo podamos tener las alegaciones a punto", avanzó.

Las fuentes consultadas por este periódico mantienen, como ya informó este medio, que la polémica sobre la Ley de Educación se está reconduciendo a través del diálogo, que PNV y PSE están trabajando para presentar aportaciones de manera conjunta al borrador del presidente de la ponencia parlamentaria, y que se está empujando para dejar claro el papel esencial de la red pública y añadir menciones al plurilingüismo, entre otras cuestiones.

El plazo límite está situado en el 4 de marzo. Ortuzar auguró que le pacto va a salir "bien y con muchísimo apoyo", y encuadró el desmarque del PSE del borrador o la polémica sobre la reforma laboral en que necesita marcar perfil ahora que los socialistas han llegado a la conclusión de que la política vasca empieza a "ser cosa de dos: PNV y EH Bildu". "Eso le lleva a marcar una posición comunicativa con más énfasis que en la época anterior. Tiene que ajustar un poco el diapasón porque le está yendo el diapasón un poco alto", añadió sobre Andueza.

DIFERENCIAS EN LA "LETRA PEQUEÑA"

También se posicionó sobre este debate el consejero de Educación, aunque lo hizo en un tono conciliador con el argumento de que todas las aportaciones significan que este debate preocupa y eso supone una buena noticia, y aclaró, por otro lado, que los matices que separan a PNV y PSE son cuestiones "de letra pequeña", porque sobre el grueso del documento del Parlamento se realizó una valoración positiva.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Jokin Bildarratz puntualizó que, ahora, el debate sigue en sede parlamentaria, porque es allí donde se tiene que sustanciar un documento. "Vamos a ver si llegan a un acuerdo que nos puedan remitir al Gobierno pero, mas allá de lo que esté haciendo el Parlamento, seguimos trabajando con los agentes educativos para palpar las necesidades y ver y conseguir que cada uno de los agentes se sienta parte o integrante de este acuerdo", dijo. Sobre el PSE en concreto, recordó que su primera valoración fue positiva, pero a partir de ahí analizaron "la letra pequeña y vieron que tenían aportaciones que hacer".

"Los grandes ejes los tienen acordados y es ahora en la letra pequeña donde se quiere mejorar y aportar. Este tipo de debates son buenos y lo que hay que hacer es acordar. Son cuestiones que están acordadas como la esencialidad de la escuela pública, o ámbitos como el euskera o la excelencia y la equidad, pero es bueno que se debata y se reflexione sobre la letra pequeña, porque eso quiere decir que a todos nos preocupa. Que haya esa preocupación a mí me satisface", insistió el consejero, tratando de proyectar que no vive este desencuentro como algo negativo, sino como un debate que puede enriquecer la ley y contribuir a que no quede ningún cabo suelto en su redacción.

El diálogo entre PNV y PSE avanza aunque, como suele ser habitual en el Parlamento, no sería descabellado que se apure bastante el plazo que se cierra el 4 de marzo. De esa forma se armaría un acuerdo sin fisuras y Andueza podría proyectar que ha tratado de influir hasta el final.