Urkullu ve "factible y deseable" adecuar los salarios a la realidad de Euskadi

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que es "factible y deseable" adecuar los salarios a la realidad socioeconómica de Euskadi pero ha indicado que el instrumento para ello es la negociación colectiva entre sindicatos y organizaciones empresariales en la comunidad autónoma.

Urkullu ha respondido así en el pleno del control que celebra este viernes el Parlamento Vasco a la representante de EH Bildu Maddalen Iriarte quien ha puesto en duda de que en Euskadi se pueda vivir "dignamente" con un Salario Mínimo Interprofesional de 1.000 euros, y le ha pedido "audacia política" para adecuar ese ingreso mínimo a la realidad de la CAV.

El lehendakari le ha recordado que ni el Parlamento ni el Gobierno vasco tienen competencias para establecer otro SMI distinto al fijado en el conjunto del Estado español y que por ello el PNV y EH Bildu han votado en el Congreso para el traspaso de esa competencia.

Sin embargo ha indicado que esa adecuación en este momento sí se puede conseguir mediante la negociación colectiva entre sindicatos y organizaciones empresariales.

Ha añadido que desde el Parlamento no se puede condicionar la capacidad de las partes para negociar y que hay que respetar los instrumentos que ya existen como la Mesa de Diálogo Social vasca y "participar en ella": en estos momentos ni ELA ni LAB están en ella.

"Estamos de acuerdo en la necesidad de adecuar las condiciones laborales a nuestra realidad socioeconómica desde la defensa de un marco autónomo de relaciones laborales y participación en los instrumentos a nuestra disposición para el dialogo social", ha resumido Urkullu.

El lehendakari ha subrayado que la mejor garantía para lograr esa mejora es la negociación colectiva y ha precisado que el Gobierno vasco tiene que "servir de ayuda y poner instrumentos al servicio" de ese diálogo social pero siempre "respetando la capacidad de negociación" de las partes.

En este sentido ha concluido que el Ejecutivo seguirá trabajando para que los convenios colectivos y los acuerdos interprofesionales negociados por los sindicatos y empresarios en Euskadi tengan prioridad sobre cualquier convenio sectorial siempre que resulte más favorable para los trabajadores vascos.

Iriarte ha recordado que todos los indicadores socioeconómicos en Euskadi son superiores en un 20 % al promedio del Estado español y que eso exige una respuesta adecuada a la realidad vasca.

Ha asegurado que hay que tomar decisiones, "superar inercias" y utilizar el Consejo Vasco de Relaciones Laborales para adecuar el actual SMI.

Ha afirmando que no se puede hablar de inclusión social y no hacer nada después. "Estar a la espera no es una opción", ha insistido Iriarte, quien ha reprochado a Urkullu que cuando en el Parlamento exigen avanzar en decisiones soberanas la respuesta sea que a la gente le interesan las cosas del comer.

"Pues estas son las cosas del comer", ha zanjado la representante de EH Bildu, quien ha añadido que la posibilidad de adecuar el SMI es "factible" y ahora toca hacerlo.