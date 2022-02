Escrivá justifica el retraso de la ayuda para cuidar hijos con cáncer en una "corrección técnica"

El ministro José Luis Escrivá se está convirtiendo en un problema de primer orden para mantener la confianza entre el PNV y el Gobierno español. El grupo jeltzale denuncia la manera en que reinterpreta los acuerdos alcanzados y retrasa su puesta en funcionamiento con problemas técnicos que surgen sobre la marcha y que, para el PNV, deberían haber quedado resueltos en el momento de la firma de los pactos. El diputado Iñigo Barandiaran, en una pregunta dirigida al propio ministro de la Seguridad Social en el Congreso de los Diputados, ha puesto sobre la mesa este miércoles que ha tenido conocimiento de varios casos en los que se ha denegado la cobertura del permiso para el cuidado de hijos con cáncer u otras enfermedades a partir de los 18 años, cuando el PNV había pactado con el ministerio en los Presupuestos que se ampliara hasta el momento en que los hijos tuvieran 23 años.





?? Iñigo Barandiaran (@inibaran) acusa a Escrivá de "incumplir" el acuerdo que amplía hasta los 23 años la prestación a familias con menores enfermos graves a su cargo.



?El jeltzale exige "soluciones" para "evitar el sufrimiento" de las familias afectadas.#yonolovoyapermitir pic.twitter.com/cpolWQdQRj — EAJ-PNV Kongresua (@EAJPNV_Congreso) February 2, 2022

LAS "ESPERANZAS" DE LAS FAMILIAS

ESCRIVÁ ENSALZA EL ACUERDO PERO NO CONCRETA

En su respuesta,para pasar de un régimen a otro. Dijo que su compromiso es total, pero no concretó cuándo lo solucionará y añadió que no son "muchos casos".Esta respuesta y el argumento que ofreció en su momento para justificar el retraso de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital : con la transferencia, tras pactarla con el PNV en 2020, defendió que era necesario un cambio legal para permitir que Lanbide gestionara de principio a fin el pago de esta prestación social, un problema que se ha resuelto con una mención en los Presupuestos estatales ahora vigentes.Barandiaran aludió a los incumplimientos de Escrivá, pero no quiso poner el peso en las derivadas políticas del asunto, sino enEl PNV encajó en los Presupuestos una enmienda que planteaba ampliar la prestación económica por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, para extender la prestación desde los 18 años actuales hasta los 23.Según se calculó entonces, afectaba a unas 8.000 familias en todo el Estado, y su finalidad era compensar la caída de ingresos que sufren los cuidadores alque requieren estas dolencias. En ese momento se anunció, y así lo publicó este periódico, queBarandiaran recordó que hace un mes alcanzó con su ministerio un acuerdo para que los progenitores pudieran "acceder a ese permiso no hasta los 18 años, sino hasta los 23". "Pero a muchos de esos progenitores se les ha denegado dicho permiso.", puso en evidencia, para preguntarle después por qué está sucediendo esto y qué piensa hacer para solucionarlo.Escrivá respondió poniendo "en valor" el acuerdo y añadiendo que, más allá del límite de edad, extendieron los permisos "a las familias monoparentales y los casos en que los chicos hayan contraído matrimonio". "Estamos hablando de más de 5.000 casos. Hay una cuestión que tiene que ver con una situación transitoria de un régimen a otro,", dijo.Barandiaran se lamentó: "Volvemos a las mismas con usted.". Añadió que lo importante es evitar el "sufrimiento" y jugar con las esperanzas de estas personas, y recordó que, a nivel presupuestario, esta inversión es una minucia. Escrivá le contestó que no se trata de dinero, sino de "un problema de transición entre los regímenes".