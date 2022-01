La receta de Markel Olano: conexión social y agenda nacional

El diputado general de Gipuzkoa, el jeltzale Markel Olano, llamó ayer miércoles a no caer en la "autocomplacencia" porque cada cita electoral es un pulso importante (en alusión a las forales y municipales de 2023), y también hizo una defensa del modelo de gobernanza del PNV. En el Forum Tribuna Euskadi, se le cuestionó por la "hegemonía del PNV en Gipuzkoa", y avisó de que existe "una confrontación" entre el PNV y la izquierda abertzale "a nivel social y electoral": "Y digo confrontación, que no enfrentamiento. Tenemos dos modelos que defendemos ante la ciudadanía, que es quien debe elegir". En esa clave, Olano confió mucho en la conexión que tiene el PNV con la sociedad guipuzcoana, "pero no podemos caer en la autocomplacencia".

El diputado general, quien centró su intervención en el modelo de gobernanza y en Etorkizuna Eraikiz, defendió la conexión con la ciudadanía. También se le preguntó por unas palabras suyas sobre no presentarse a la reelección. "Las personas no siempre acertamos cuando formulamos nuestra opinión pública y evidentemente, en ese caso, yo no acerté", admitió, por abrir un debate que no tocaba en el PNV. Por otro lado, consideró "crucial defender y poner en valor nuestro sistema institucional" y, en ese sentido, abogó por "una agenda nacional" además de la social.