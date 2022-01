Andueza descarta "pactos de envergadura" entre el PSE y EH Bildu tras reunirse con Otegi

Los socialistas han querido poner fin a los rumores y las especulaciones sobre su política de alianzas y un hipotético acuerdo de gobernabilidad con EH Bildu. Es una posibilidad que los socialistas han alejado en el corto o medio plazo tras las reuniones que ha mantenido el secretario general del PSE, Eneko Andueza. El socialista ha querido corregir la impresión que provocaron sus primeras declaraciones tras relevar a Idoia Mendia y que parecían sugerir un tripartito de izquierdas con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, en detrimento de su acuerdo con el PNV.



Andueza ha mantenido este miércoles un encuentro con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en el que ha descartado un acuerdo de "envergadura" con la izquierda abertzale por sus discrepancias en el reconocimiento del daño injusto causado por ETA, y por las posiciones más rupturistas de la coalición en materia de autogobierno. "No queremos un procés a la vasca", ha zanjado sobre esos "profundos desacuerdos" que los separan. La reunión se produjo en la sede de EH Bildu.





? El Secretario General del PSE-EE, @EnekoAndueza, se reúne con la dirección de @EHBildu, encabezada por su Coordinador General, @ArnaldoOtegi, dentro del calendario de encuentros programados con agentes sociales y políticos.



? #Cumplimos pic.twitter.com/LSznAPmiLt — Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak / ?? (@socialistavasco) January 19, 2022

ACUERDOS PUNTUALES

LAS RAZONES DE ANDUEZA: ÉTICA Y 'PROCÉS' A LA VASCA

Las direcciones políticas de EH Bildu y PSE-EE hemos mantenido un encuentro, esta mañana, en un clima de normalidad política.



Un cita en la que hemos podido contrastar opiniones sobre los numerosos retos y temas que afectan a la ciudadanía vasca. pic.twitter.com/oWgn3gMw3B — EH Bildu (@ehbildu) January 19, 2022

EH BILDU SOLO DESTACA LA NORMALIDAD

Ir a la sede de Bildu como hace el PSE, es meterse en la guarida del lobo a blanquearles y avanzar juntos en el frente de izquierdas con quienes justifican la violencia y colocan a los jefes de ETA en su dirección política. Los socialistas vascos y Sánchez han perdido la decencia pic.twitter.com/JcdU3J1PgF — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) January 19, 2022



LA AGENDA DE CONTACTOS

, como sucedió con medidas concretas y con los Presupuestos en. Tampoco va a tirarse piedras contra su propio tejado y no va a rechazar los votos de la coalición abertzale para sacar adelante proyectos en la CAV, Nafarroa o el Estado. De hecho,, con una participación activa en la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos o los avances en materia de vivienda.También le reclamó, tras los acuerdos presupuestarios con el Ejecutivo español,en el Gobierno vasco (donde quedan más de dos años de legislatura), las diputaciones y los ayuntamientos, y no se fija como objetivo extender los acuerdos con EH Bildu a otros ayuntamientos. Y no baraja acuerdos de gobernabilidad."No creo que en estos momentos se den las circunstancias ni las bases mínimas para poder alcanzar acuerdos de mayor envergadura. Evidentemente,, y en tanto en cuanto eso no se produzca, el PSE no va a participar de ningún proyecto compartido con EH Bildu, y mucho menos tampoco si prevalece siempre la cuestión identitaria., la apuesta por la independencia de Euskadi. No queremos ningún procés a la vasca. En ese camino, nunca podrán contar con los socialistas", aclaró Andueza.En ese campo, están "muy lejos". Nadie quiere especular con lo que sucederá tras las elecciones municipales y forales de 2023, o tras las autonómicas dentro de más de dos años, aunque el PSE ha aclarado estos días que, y que han contrastado "opiniones sobre todos los temas que se están trabajando en las instituciones y que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía". Las fuentes consultadas en la coalición no quisieron añadir nada más.EH Bildu se ha movido estos meses a dos aguas,, consciente de que su electorado pivota entre ambos flancos.Eso sí, el PP aprovechó para acusar a Andueza por boca de Carlos Iturgaiz de "meterse en la guarida del lobo" y avanzar en un frente de izquierdas.Esta es la fotografía que ha dejado el PSE tras la cita con EH Bildu, pero también tras la reunión que mantuvo en diciembre con el presidente de la Ejecutiva del PNV, Andoni Ortuza r. Ya en ese momento,y constataba su buena salud. Ao las palabras en recuerdo a Antton Troitiño, que repelen a los socialistas vascos y ponen en bandeja la campaña deEsta reunión se ha producido en el marco de la ronda de contactos de Andueza, que espera cerrar pronto una fecha con el PP, y desconoce por ahora las intenciones de Vox.En la reunión con EH Bildu estuvieron presentes Arnaldo Otegi, Garikoitz Mujika y Maddalen Iriarte. Por parte del PSE, acudieron Eneko Andueza, Miguel Ángel Morales y Ekain Rico.