Otegi, sobre la reforma laboral: la CEOE no aceptará cambiar "los despidos"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha cuestionado que exista margen para la negociación de la reforma laboral y ha advertido de que su formación no apoyará la convalidación del decreto en el Congreso si no se atienden sus reivindicaciones.

El líder de EH Bildu ha criticado este miércoles, en una entrevista en ETB1, la postura del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y ha asegurado que "la izquierda no puede incumplir sus promesas" y que, en caso de verse obligada a hacerlo, debe explicar los motivos.

"Si has dicho en tu programa que harás algo -en alusión a la derogación de la reforma laboral-, y luego no lo puedes cumplir, cosa que puede suceder, tienes que ser sincero, pero lo que no puedes hacer es vender que has conseguido una reforma increíble y una victoria espectacular", ha recalcado.

Otegi ha advertido de que EH Bildu no apoyará la convalidación del decreto si no se recogen sus "dos condiciones" que son la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales frente a los estatales y la mejora de los despidos.

No obstante, el líder de EH Bildu entiende que existen escasas posibilidades de modificar un acuerdo que considera que "está ya bastante cerrado". "Creemos que la CEOE ha puesto la condición de que el acuerdo no se toca", ha comentado.

Ha augurado que la CEOE no aceptará que se modifique el tema de "los despidos" y ha dejado claro que en ese caso EH Bildu no respaldará una reforma que, en su opinión, "mantiene el contenido de la anterior".

Otegi se ha preguntado, con quién quiere sacar adelante el Gobierno español esta reforma laboral con "la CEOE o con el bloque de investidura", al tiempo que ha opinado que "la derecha gobierna sin complejos y la izquierda con un saco de ellos".