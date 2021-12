Puigdemont recurre de nuevo las recusaciones de Espejel y Arnaldo

La defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional contra el auto por el que se rechazaba la recusación de los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y que se presenta también en defensa de los exconselleres Toni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, se indica que el 22 de diciembre ya se solicitó aclaración del auto del TC de 15 de diciembre, pero que presentan ya este recurso de súplica "a la vista de los vaivenes jurisprudenciales de este Tribunal Constitucional, consecuencia de la animosidad notoria de sus magistrados en contra de los recusantes".

Señala el escrito que se ha dado una vulneración del derecho a la tutela judicial efectivas porque el auto del TC no da "respuesta a los planteamientos claros, concretos y específicos" que se plantaban en el incidente de recusación. Y opina que el argumento esgrimido por el tribunal de garantías de que la pluralidad política es seña de identidad del pleno deviene en esa pérdida de tutela efectiva.

"Se puede tapar el sol con las manos pero seguirá estando ahí y, en este caso, se podrá acudir a formas genéricas de desestimación pero seguirá vulnerando el derecho al juez imparcial", indica la defensa.

Alega también que se ha dado una vulneración del derecho a una resolución judicial motivada y fundada en Derecho porque el auto del TC, a su juicio, "no solo omite pronunciarse sobre cuestiones cruciales alegadas por las partes, sino que desvirtúa otras hasta rayar lo absurdo".

No entienden por qué no se ha podido decidir sobre la recusación de Espejel sin que ella participe en la misma, y tampoco comprenden por qué no se pronuncia el tribunal sobre la amistad de Arnaldo con el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, con el magistrado Antonio del Moral, con el fallecido Manuel Maza o con Manuel Delgado-Iribarren.

"Igualmente, como se ha dicho anteriormente, absolutamente nada se dice, tampoco, acerca de las manifestaciones públicas de Arnaldo Alcubilla, que ponen de manifiesto su más completa parcialidad para el conocimiento de esta causa --procés--, más allá de generalidades basadas que no responden a las obligaciones que derivan del derecho a una resolución motivada", añade.