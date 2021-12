El PNV exige a Sánchez que el Tribunal Constitucional y el de Cuentas sean neutrales

Se suele representar a la justicia a través de una balanza con sus dos platillos al mismo nivel, para trasladar que efectivamente es una justicia justa e imparcial. Pero, en el caso del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, el desnivel entre los platillos es cada vez más evidente. La controversia sobre la elección de sus miembros, mayoritariamente entre el PP y el PSOE y algunos de ellos con conocidos prejuicios contra el aborto o la memoria histórica, siembra dudas sobre su neutralidad.



En ese contexto, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha pedido este miércoles al presidente español, Pedro Sánchez, unos órganos constitucionales "neutrales" ante el descrédito institucional que está corriendo como la pólvora y puede beneficiar al populismo de extrema derecha que predica Vox.





?? @AITOR_ESTEBAN reclama a Pedro Sánchez "organismos neutrales" para la solución de problemas políticos e institucionales.



? En la #sesióndecontrol, Esteban lamenta que el Tribunal Constitucional o el de Cuentas, recientemente renovados, carecen de "neutralidad y objetividad". pic.twitter.com/kyHgsCoBOm — EAJ-PNV Kongresua (@EAJPNV_Congreso) December 15, 2021

¿QUÉ DECIDEN ESTOS TRIBUNALES?

EL TRIBUNAL DE CUENTAS "TODOPODEROSO"

Somos un Gobierno que rinde cuentas y respeta al Parlamento. En 2022 habrá un Debate sobre el Estado de la Nación. España debe recuperar la normalidad democrática. Esto es también cumplir con las obligaciones constitucionales. Pido al PP que abandone el bloqueo y renueve el CGPJ. pic.twitter.com/AvsoT5lzNX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 15, 2021

Esteban formuló su petición en la sesión de control al Gobierno español en el Congreso. Preguntó a Sánchez si está satisfecho con la renovación que han acordado PP y PSOE de los integrantes de estas instituciones, y el presidente español respondió que no. Pero no se refería a que lamente ese reparto con perfiles partidistas o albergue un propósito de enmienda, sino queDe hecho, Sánchez se justificó asegurando quey que plantear una reforma constitucional sobre estos órganos en un Congreso donde está Vox está muy bien "como ejercicio académico, pero no es pragmático".Se centró en descartar una reforma con el argumento de que no hay mayorías, perodel Congreso o perfiles menos significados, lo que hubiera requerido solamente voluntad política. Todo indica que el PP ponía pegas y Sánchez decidió ceder.La advertencia de Esteban sobre la forma en que estas prácticas "socavan" las instituciones y cómo pueden provocar el auge de Vox sitúa el problema más allá de la histórica queja del PNV. El partido jeltzale siempre ha denunciado quey, para más señas, en los últimos años ha tenido un protagonismo creciente por la judicialización de la política.de los partidos y de las instituciones, y ha estado en el candelero por sus actuaciones en relación con el procés soberanista.Estos dos órganos han sidouna renovación especialmente discutida en el caso del Constitucional, con los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, de la órbita popular. Esteban dijo que él tampoco está satisfecho y aclaró que no es ningún "iconoclasta" y que defiende las instituciones, pero puso en valor dos virtudes que deberían cumplir los órganos constitucionales:Sobre el Tribunal de Cuentas, lamentó que se lo repartan PP y PSOE, y que se haya dado pie a la "endogamia" incluso en la contratación del personal administrativo. Esteban recalcó que el problema es aún más grave si se tiene en cuenta que se convirtió en instancia judicial y. Se refirió a él como un órganoque se tendría que haber reformado. "Reformar todo eso hubiera sido la auténtica renovación", zanjó.Sobre el Constitucional, lamentó que se designen integrantesPidió organismos "neutrales" porque la ultraderecha puede ver el caldo de cultivo propicio para "aumentar su propaganda por el desapego" de los ciudadanos.Sánchez se escudó en que otras iniciativas para reformar el CGPJ han sido rechazadas en el Congreso, y planteó quepor parte de la derecha española. Pidió a la derecha que "salga de la insumisión constitucional". Esta es una demanda que estuvo presente en otros momentos de la jornada.