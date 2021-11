Sánchez negocia 'in extremis' con ERC y busca el aval del PNV

Se agota el tiempo. El Gobierno español está redoblando contactos para que sus Presupuestos del próximo año no se conviertan en calabaza al llegar la hora límite. Y esa hora llega este martes a las 11.00, momento en el que comenzarán a votarse las secciones de los Presupuestos en el pleno del Congreso de los Diputados. Si una cae, caerán las Cuentas en su globalidad, aunque el Ejecutivo español se muestra relativamente confiado e insinúa que tiene en la reserva varias cesiones que le van a dar el respaldo de ERC y el PNV.

Pedro Sánchez necesita 21 votos para la mayoría absoluta. Por ahora, tiene amarrados los cinco de EH Bildu, los tres que suman Más País y Compromís, el respaldo del representante de Nueva Canarias, y el escaño del Partido Regionalista de Cantabria. También hace el cálculo de que Teruel Existe lo respaldará. En el caso del PNV, no hay un acuerdo cerrado, pero las fuentes consultadas por este periódico diferencian dos fases.

Por un lado, en las votaciones hasta el miércoles por secciones, se inclinan por seguir dando cobertura al Gobierno español como ya hicieron en las votaciones en comisión. Todo ello, a la espera de llegar a un acuerdo final que parece avanzado y podría retrasarse hasta la tramitación en el Senado. Parece ser que podría producirse en torno al soterramiento del Tren de Alta Velocidad en Bilbao, el aeropuerto de Foronda y varias enmiendas más, al margen de las ya pactadas. Por otro lado, el jueves llegará la votación de los dictámenes, y el PNV no ha anunciado su voto final, aunque da la sensación de que en privado todo está muy avanzado. Este lunes únicamente ha comenzado el debate del proyecto en el pleno del Congreso, pero no se ha votado.

EL PSOE VE CERCA AL PNV



El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, pareció deslizar que habrá más cesiones al PNV. Dijo que las negociaciones con este grupo "van en la buena dirección". Algo en las palabras del PSOE y del PNV parece trasladar que los compromisos están avanzados en privado. Podría darse el caso de que el grupo jeltzale ni siquiera fuera necesario numéricamente en la votación, de manera que las cesiones al PNV serían aún más llamativas y confirmarían lo que decía este grupo de puertas adentro: que Moncloa quiere contar con ellos por lo que representan sus votos, por el mensaje de confianza que lanzan al mundo económico y Europa.



LA LEY AUDIOVISUAL CON ERC



La situación con ERC es más difícil de predecir, porque se abstuvo en la votación en comisión. Aun así, el voto a favor del PNV en estas primeras votaciones sería suficiente para Sánchez si ERC se abstuviera. De todos modos, los socialistas filtraron que en las próximas horas se anunciará un acuerdo sobre la Ley Audiovisual. El PSOE sigue insistiendo en que la mejor vía son los incentivos a las empresas audiovisuales para que subtitulen o promocionen contenidos en catalán, euskera y gallego, mientras que ERC quiere fijar un porcentaje.

Sin embargo, el PSOE no quiso ser muy categórico. "Ese es nuestro espacio de negociación. No obstante, vamos a seguir, y estamos negociando y cerrando no solo con ERC, sino con otros grupos determinados aspectos que consideramos prioritarios para contar con el mayor apoyo posible en estos Presupuestos de 2022", dijo en rueda de prensa.

"Estamos muy cerca de conseguir la aprobación. En ese propósito nos vamos a emplear, y confiamos en cerrar la votación de manera exitosa y dar curso al Senado", añadió Gómez. Dijo que los acuerdos se cerrarían en las "próximas horas" y de manera "muy positiva". ERC no dio ninguna pista porque, como ya hizo en comisión, despachó su turno de intervención en el pleno dando por defendidas sus enmiendas.



EL PNV DICE QUE QUEDA CAMINO



Desde el PNV, la jeltzale Idoia Sagastizabal repitió en el pleno que su grupo "comparte la necesidad de que el Estado cuente con Presupuestos", pero añadió que su objetivo es defender la agenda vasca. Valoró "positivamente" las 41 enmiendas amarradas pero aclaró: "Queda un camino por recorrer". Volvió a lamentar que la parte de los fondos europeos no se pueda enmendar y pidió "cogobernanza" con los territorios.