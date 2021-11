Las condiciones de la oposición alejan el pacto de las Cuentas pero Azpiazu no cierra la puerta

Tras la primera ronda de contactos con los grupos de la oposición para abordar los Presupuestos vascos del próximo año, parece que hay poca agua en la piscina. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha mantenido este miércoles su primer contacto con PP+C's, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, al objeto de sondear un acuerdo presupuestario aunque no necesite sus votos, porque el Ejecutivo de PNV y PSE suma una mayoría absoluta más que suficiente para aprobar el proyecto.



En su valoración tras los encuentros en Bilbao, Azpiazu opinó que a priori "no se ha cerrado ninguna puerta" con ningún grupo, tendió la mano a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, y los emplaza a reunirse nuevamente la próxima semana. No obstante, sus condiciones parecen situarse fuera del marco presupuestario fijado por el Gobierno vasco y de las competencias que tiene el Parlamento, unos ejes que habían fijado claramente el lehendakari y Azpiazu y que sobrepasan los partidos de la oposición.



La coalición morada, en la que parecían centrarse todas las expectativas, salió de la reunión con un tono crítico y poco esperanzador, porque cree que el Ejecutivo no quiere abrir un debate sobre la empresa pública de energía, el mantenimiento de los 4.000 sanitarios que han reforzado Osakidetza durante la pandemia o actuar para evitar la segregación por sexos en la educación concertada. Ha puesto sobre la mesa unas exigencias valoradas en 500 millones, lo que dispara su catálogo de peticiones y supone más del doble que las enmiendas que registró para las Cuentas de 2021. Azpiazu quiso poner en valor que no son líneas rojas y puede haber cierto margen para negociar, pero las partes discrepan en cómo hacerlo.







Nuestras propuestas ponen a la ciudadanía en el centro:



? Aumentar las plazas de haurreskolak

? Dotar de suficientes recursos el sistema educativo y revertir los recortes

? Eliminar 14 millones de euros de subvenciones a escuelas que segregan por sexo#NahiDugunHerria pic.twitter.com/HfDnK5LXmb — Podemos/Ahal Dugu (@PodemosEuskadi_) November 10, 2021

LAS CONDICIONES POLÍTICAS DE EH BILDU

El debate presupuestario es una oportunidad para alinear las políticas públicas con las necesidades de la gente y los retos de país.@MaddalenIriarte: «Hemos trasladado al consejero una propuesta para tejer acuerdos, realista y de sentido común».



? Es tiempo de #COMPROMISO|s. pic.twitter.com/vtJ7HlBi3a — EH Bildu #A20NBilbora (@ehbildu) November 10, 2021

EL PP+C'S, "JEKYLL Y HYDE"

Reunidos hoy con el Consejero Azpiazu @Gob_eus sobre presupuestos.Le hemos trasladado nuestras preocupaciones -oscurantismo de los fondos europeos,creciente gasto público que pagamos todos los vascos-y nuestras propuestas:bajada de impuestos como se hace donde gobernamos pic.twitter.com/cChts9gLMc — PP Vasco (@PPVasco) November 10, 2021

EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA DE PODEMOS

LOS EJES DE EH BILDU

PP+C'S, CON AYUSO

La dificultad en el caso de EH Bildu, más que en la cantidad (más ajustada, de 118 millones), se sitúa en el fondo. Su documento se divide enEs en esa segunda parte donde surge el problema y aparecen, o propuestas como una ley vasca para. Además, pide unaAzpiazu se ha mostrado máspara bajar los impuestos que, sin embargo, no ha propuesto en privado como línea roja. Tiene un claro aromatras la tensión surgida entre la presidenta madrileña y el lehendakari Urkullu por el dumping fiscal en la comunidad gobernada por el PP. Azpiazu evitó cerrar la puerta a esta bancada a la espera de que aclare su posición.Azpiazu apostaba por ceñirse al marco competencial del Gobierno vasco, pero han aflorado por boca del PP y de EH Bildu cuestiones como. Algo similar sucede con la empresa pública de energía vasca que propone Elkarrekin Podemos-IU. Son pretensiones ambiciosas que parecen ir más lejos de lo que podría admitirEn el caso de Elkarrekin Podemos-IU, Azpiazu se mostró muy conciliador e, incluso, le agradeció que no exija una reforma fiscal. Ahora bien, la coalición de izquierdas no generó demasiadas expectativas con su valoración de la cita.Fue el único grupo que negoció las Cuentas de 2021, aunque no hubo fumata blanca. Esta vez exige propuestas valoradas en 500 millones de euros, que quiere extraer de un mayor endeudamiento, el uso de remanentes o la supresión de 14 millones destinada a la escuela concertada.131 se volcarían en reforzar la atención primaria, la salud bucodental y mental, y mantener los puestos de 4.000 sanitarios; y el tercer eje de su propuesta se centra en terminar con la segregación educativa y que las haurreskolak sean gratuitas.porque entiende que se salen del marco presupuestario y son materias que se deben abordar sectorialmente en otros proyectos. "Es lo que dicen siempre, como con la fiscalidad", asegura Soto.Soto aclara que sus tres ejes son adaptables ypara que, por ejemplo,y que este organismo sea el que se dedique a comercializarla, lo que tendría un menor coste económico en las Cuentas.Sobre los 4.000 sanitarios, Soto dice que no pretende que sean funcionarios. Confirma que los han convocado a una segunda cita, aunque no espera demasiado y lo ve difícil.Se da la circunstancia de que en la negociación fallida para las Cuentas de 2021, Azpiazu ya planteó elevar el monto desde los 250 euros hasta 275, Podemos no lo vio suficiente, y ahora, de saque, en el proyecto aparecen esos 275 euros que tampoco son una cantidad que baste para Podemos. Junto a Soto, acudieron Isa González y Jon Hernández, y censuraron en una nota que no han visto a Azpiazu "muy dispuesto a entrar a debatir seriamente nuestras medidas".Por otro lado,, unas cifras más manejables que las exigidas por Podemos. No obstante, el escollo se sitúa en parte del contenido.donde se produce el choque. Algunas son competencia de las Juntas Generales o, incluso, del Estado español: una reforma fiscal que entre en vigor en 2023 y, por otro lado, un acuerdo para establecer un salario mínimo "propio" que equivalga al 60% del salario medio de Euskadi, o una ley para limitar los precios del alquiler.También piden un 3% del PIB en investigación para 2026, integrar las cooperativas en el Consejo de Administración de Lanbide y potenciar el sector audiovisual vasco. En cuestiones netamente presupuestarias, pide 30 millones para reforzar la atención primaria en Osakidetza, 40 para la transición energética,, 35 para empleo y trabajo, 8 millones para analizar la gestión de las reisdencias y tres para estudiar unade 18 a 23 años.La portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, presentó por escrito su propuesta a Azpiazu y aclaró que tiene una parte económica, y otra política sobre la fiscalidad y el salario. Opinó que, si se dieran "pasos adelante en esos compromisos políticos", sería "un impulso muy grande para este país".Desde PP+C's,al rechazar que aumente el gasto público "subiendo los impuestos de los ciudadanos", y dijeron que, donde gobierna el PP, como en Madrid, Andalucía, Galicia o Murcia, la política es la de