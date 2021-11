Bildu traslada su voluntad de llegar a acuerdos con los socialistas vascos

EH Bildu no tardó ayer dmingo en recoger el guante lanzado por Eneko Andueza ante la posibilidad de en un futuro próximo entablar conversaciones para alcanzar acuerdos. El diputado soberanista Oskar Matute aseguró que si el nuevo secretario general del PSE tiene esa voluntad para "generar políticas de izquierda que protejan a los ciudadanos", la coalición abertzale está dispuesta a hablar con ellos. A su juicio, el líder socialista tendrá que ser "continuador de un legado" y luego "querrá imponer sus propias ideas". "En este momento nos interesa más el qué que el con quién", precisó Matute, que puso como ejemplo el acuerdo presupuestario en Nafarroa con el Gobierno de Chivite, lo que "demuestra que EH Bildu tiene propuestas y sentido común".

"En Euskadi, al haber una mayoría absoluta, la posición con que se observan las posiciones de EH Bildu es diferente y se denostan más. Se hace menos caso a lo que planteamos", lamentó Matute, quien aseveró que acudirán a la reunión con el consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, para negociar las Cuentas con su "esquema de negociación". "La receptividad que tengamos la desconozco. Si se atiende a la experiencia reciente, es difícil que un Gobierno con mayoría absoluta se avenga a modificar sus Presupuestos en favor de las tesis de EH Bildu, porque entenderán que es darle una importancia que no quieren darle", manifestó en Radio Euskadi; al tiempo que incidió en que si el Ejecutivo quisiera alcanzar un acuerdo "igual sería más fácil, antes de presentar las Cuentas ya cerradas, iniciar una fase de aproximación".

cuentas de sánchez



Respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Matute reclamó "hechos y no palabras" para que su formación los respalde, emplazando a que se cumpla el acuerdo para derogar la reforma laboral firmado el pasado año con PSOE y Unidas Podemos. "Lo único que hemos hecho es posibilitar que se siga negociando, pero mientras no haya una negociación cerrada, nuestro voto no será favorable. Lo será si la negociación llega a buen puerto y sudan la camiseta, pero aún no lo hacen", valoró. A su entender, al Ejecutivo de coalición no le vale con hacer las cosas "un poco mejor que el PP" y recordó que hay "determinadas iniciativas que darían una orientación diferente a la que se ha padecido durante décadas". "Está la ley de vivienda, el escudo social que garantice el acceso a suministros básicos como agua y luz o la reforma laboral", destacó. "Hemos tenido paciencia y laxitud, y le decimos al Gobierno que no puede derogarla sine die", zanjó.