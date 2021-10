Barrio deja claro que el PP no repetirá coalición electoral con C’s en la CAV

Bil bao – El portavoz parlamentario de la coalición Partido Popular y Ciudadanos en la Cámara de Gasteiz, Carmelo Barrio, confirmó ayer a EITB Media, que la coalición electoral con la que se presentaron a las últimas elecciones autonómicas no se volverá a repetir. "La coalición PP+Cs para las elecciones autonómicas se creo aquí y no se hizo en otros sitios como en Madrid o Catalunya, se formó para esas elecciones y ahí se acabó" manifestó al ente público vasco.

Otra cosa es el funcionamiento. Y, en ese sentido, el dirigente de la formación popular no puso ninguna pega a cómo funciona la coalición con la formación naranja en el Parlamento Vasco. "La maquinaria como grupo parlamentario está bien engrasada, tenemos un programa electoral común y esperamos que esta legislatura sea fructífera, que sea para bien", señaló.

Sin embargo y pese a ese "buen funcionamiento", Barrio sí criticó algunas de las actuaciones del partido naranja en el Estado. " Lo que es cierto es que la actitud de Ciudadanos en muchas ocasiones, con sus mociones de censura y sus bandazos políticos en otras partes de España, hacen que esa coalición sea imposible de reeditar" explicó el portavoz popular. Así lo argumentó el portavoz parlamentario de la coalición PP+C's: "Tal y como ha quedado claro en la convención del Partido Popular, el PP es la casa común del centro derecha, el partido político que tiene que integrar a liberales, conservadores, democristianos..." y en esa línea, defendía la no reedición del pacto: "La coalición PP+Ciudadanos fue una experiencia, aquí se fraguó, hoy existe un grupo parlamentario, pero esta bien claro que no se volverá a reeditar".

Protagonismo de luis gordillo La noticia de que no se repetirá el acuerdo electoral entre populares y naranjas en la Comunidad Autónoma Vasca se confirma tras la tormenta polémica desatada estos últimos días entre las dos formaciones por el abandono del parlamentario y excoordinador de Ciudadanos Euskadi, Luis Gordillo, del partido naranja y su posterior integración en las filas del Partido Popular.

El propio protagonista explicaba el pasado jueves en Radio Euskadi que no se consideraba un tránsfuga: "No creo que sea un tránsfuga porque me quedo en la misma lista". En este sentido, explicó que no se ha movido "ni ideológicamente ni formalmente".

En su opinión, ahora mismo la opción que representa el centro derecha liberal "no está representada por Ciudadanos" que lidera Inés Arrimadas. Gordillo presentó su renuncia y dimisión de cualquier cargo pero consideraba que su decisión "no tiene porque afectar a la coalición en el País Vasco".

Se mantiene en Nafarroa Pese a las palabras de Carmelo Barrio, en Nafarroa no peligra la coalición de las dos fuerzas de la derecha.

En Nafarroa, PP y Ciudadanos se presentaron a las últimas elecciones autonómicas en coalición con UPN bajo el nombre de Navarra Suma. Preguntada por la ruptura de la coalición en la CAV y la posibilidad de que ocurra lo mismo en la Comunidad foral, la senadora en Madrid, Amelia Salanueva, defendió ayer la buena salud del pacto en Navarra, descartando que pueda ocurrir algo similar.

Salanueva aseguró que la coalición "ha funcionado muy bien" y que los resultados de las elecciones han sido "magníficos" con esta marca, aunque se ha mostrado prudente y ha añadido que "habrá que ver lo que ocurre en 2023".