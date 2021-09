Puigdemont da el caso por cerrado, pero irá a la vista en Cerdeña el día 4

La jornada de ayer sábado supuso un auténtico alivio para un Carles Puigdemont ya en libertad y que, tras abandonar el pasado viernes la cárcel de Bancali (Cerdeña) pudo pasearse con total tranquilidad por las calles de Alguer, donde tal y como tenía previsto inicialmente asistió al festival que celebra la herencia y cultura catalana de dicha parte de la isla, y en el que el president en el exilio se dio un baño de masas, fotografiándose con los asistentes y siendo aclamado por decenas de simpatizantes y curiosos.

Respecto a su situación judicial en la isla, Puigdemont explicó ayer sábado por la tarde que puede regresar a Bruselas –prevé hacerlo mañana mismo–, aunque anunció que sí acudirá presencialmente a la citación en el tribunal italiano prevista para el 4 de octubre. En cualquier caso, su defensa considera que el asunto de su arresto está ya prácticamente cerrado, por lo que el líder de Junts no corre riesgo alguno en caso de que regrese para comparecer el mes que viene.

Puigdemont aprovechó también ayer sábado para reunirse con las autoridades locales y con el presidente de Cerdeña en un ambiente marcado por todo el revuelo generado por su detención en el aeropuerto de la isla el pasado jueves. Pero lo más destacado de la jornada de ayer sábado fue la llegada del president Pere Aragonès y del vicepresident Jordi Puigneró para solidarizarse con el líder de Junts por su arresto. Así, Aragonès y Puigneró llegaron a Cerdeña en barco y compartieron por la tarde una reunión de trabajo en Alguer con Puigdemont.

Por su parte, el actual titular de la Generalitat compareció ante los medios para trasladar su apoyo al president exiliado y aseguró que "la represión de Estado español continúa" y que "la única solución" es una amnistía que en ningún caso pasa por los planes del Gobierno de Pedro Sánchez. De cualquier forma, Pere Aragonès reclamó que cese la persecución judicial y policial contra el soberanismo catalán. "Exigimos la retirada de todas las ordenes de detención, la finalización de la represión contra el movimiento independentista y la reclamación de una solución política, que debe ser la amnistía y el reconocimiento del ejercicio del derecho a la autodeterminación", demandó el dirigente de ERC.

Asimismo, Aragonès avisó de que "la libertad completa de Puigdemont y de todos los exiliados, será cuando se retiren todas las causas" judiciales, y reclamó que se levanten de inmediato las órdenes de detención de Puigdemont.

embrollo jurídico



Respecto al plano judicial de Carles Puigdemont, todo apunta que las cosas vuelven a su cauce después del embrollo generado desde su detención, por lo que regresará mañana a Bruselas para retomar su actividad como europarlamentario. Sin embargo, el expresident anunció ayer sábado que regresará a Cerdeña para acudir a la cita en el Tribunal de Sassari el próximo lunes 4 de octubre.

Sobre el papel, si Puigdemont no acudía a esta citación no hubiera habido represalias o causas pendientes sobre su persona, sino que el caso quedaría directamente archivado al no encontrarse ya en territorio italiano. De cualquier manera, el líder de Junts ha optado finalmente por presentarse ante el tribunal italiano para dar explicaciones y tratar de aclarar su situación.

En una rueda de prensa tras su encuentro con Aragonès, Puigdemont y su equipo jurídico explicaron los pormenores de su situación y aseguraron que no corre ningún peligro por abandonar la isla o para regresar a ella de cara a la citación del mes que viene.

En su intervención, Carles Puigdemont quiso reiterar sus postulados europeístas y aseguró que seguirá viajando por toda la UE para externalizar el conflicto catalán. "Seguiremos luchando, nunca nos rendiremos y seguiré viajando por Europa explicándolo. Somos unos europeos orgullosos y la Justicia europea es una de las bases de nuestra democracia", afirmó Puigdemont, que quiso también agradecer las muestras de solidaridad que ha recibido en Cerdeña durante los últimos días

Por último, Puigdemont no dudó en acusar al Gobierno español de estar detrás de su arresto y criticó que Sánchez no ofrece más respuestas y propuestas hacia Catalunya que la represión.

en barcelona

desconvocada la protesta de hoy

Consell per la República. El Consell per la República desconvocó ayer la manifestación prevista para hoy en el centro de Barcelona en apoyo a Carles Puigdemont, al considerar que su puesta en libertad es una "nueva victoria desde el exilio". La manifestación había sido convocada, con el apoyo de partidos y entidades independentistas en plena incertidumbre tras la detención de Puigdemont, antes de saberse que el juez decidiría ponerlo en libertad sin medidas cautelares. Ahora, estas entidades llaman a la movilización para el próximo 1 de octubre, en el cuarto aniversario del referéndum.

Marlaska se remite a Europa. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó respecto a la puesta en libertad de Puigdemont que "la orden europea de detención es un diálogo entre tribunales de la UE", que son los que tienen que "dialogar entre ellos" y dictar resoluciones. Añadió Marlaska que los tribunales europeos son los encargados de "trasladar la información y resolver lo que proceda conforme al acervo comunitario".

"Seguiremos luchando, nunca nos rendiremos y seguiré viajando por Europa" carles puigdemont Expresident de la Generalitat