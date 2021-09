PP y C’s exigen las actas de la cita Sánchez-Aragonès

BILBAO – PP y C's exigen las actas de la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Pere Aragonès porque temen que "estén ocultando a los españoles lo que realmente están negociando". Así se pronunció el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, quien se refirió así a lo que calificó como "mesa de la humillación" y dirigiéndose directamente al presidente español. "Que nos diga qué está pactando, qué está ocultando. Si de verdad creen en la transparencia, que entreguen las actas. Porque lo no puede ser es que los 29 segundos con Biden fueran pregonados, pero de las dos horas con el president no informe nadie", argumentó el dirigente del partido de Pablo Casado. En este sentido, señaló que si no le son entregadas las actas al PP, llevarán este asunto al Congreso.

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ve contradicciones en la versión que dieron ambos presidentes: "Nos mienten", zanjó, viendo más creíble incluso al Jefe del Govern al hablar de referéndum y amnistía. Ya es "una gran afrenta" que se celebrara esa reunión, que es un "desprecio a los españoles, a los catalanes y al principio constitucional de igualdad", dijo la líder naranja, como para que encima se haga "con opacidad". En este contexto, su partido ha registrado dos preguntas por escrito dirigidas al Gobierno para pedir explicaciones por la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (el BOE catalán) de la existencia de un conflicto entre España y Catalunya, y le reclamó al Ejecutivo español que "de la cara de por qué asumen este marco mental". La otra cuestión versa sobre la retirada de la bandera española durante la comparecencia de Aragonés tras la reunión.