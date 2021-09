El TSJPV rechaza suspender la manifestación por Parot

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado un auto en el que entiende que "no es susceptible de recurso" la polémica manifestación convocada para este sábado en Arrasate, que para Sare y un grupo local es una marcha en contra de la legislación excepcional, y para los que la critican constituye un acto a favor del preso de ETA Unai Parot. El tribunal argumenta "la inexistencia de actuación administrativa recurrible", según la Ley Jurisdiccional. El auto de la sala de lo contencioso-administrativo recuerda que desde 1983 las manifestaciones no son autorizadas por las autoridades, sino que solo se comunican. Por ello, la sala asegura que "no puede apreciarse la concurrencia de razones de especial urgencia o, adicionalmente, los requisitos del artículo 130 de la Ley Jurisdiccional". Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Española, y la asociación Jucil (Justicia Guardia Civil), dieron a conocer ayer esta decisión en un comunicado en el que criticaron que los tribunales "eviten pronunciarse". Dignidad y Justicia ha acudido a la Audiencia Nacional.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, avisó de que su departamento analizará las convocatorias, también la de Vox, y "dictará indicaciones, si es que hay que dar alguna, para evitar choques violentos". En una rueda de prensa en Bilbao, preguntado por esta marcha y por el acto con Santiago Abascal, matizó que "el mapa completo puede no ser definitivo todavía". El PP ha anunciado otro acto ese día en la fábrica donde permaneció secuestrado Ortega Lara. El PP estatal aseguró ayer miércoles que se va a "volcar" con estas iniciativas y acudirá la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán.

Según Erkoreka, las marchas "pueden solaparse en el tiempo, pero a lo mejor no en la ubicación". "Todo esto se analizará y se dictarán las indicaciones, si es que hay que dar alguna", dijo. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, llamó a "evitar el enfrentamiento". Cree que es "un profundo error" hacer el acto de Sare en esta localidad "por esa identificación" con Parot, pero también critica que "la derecha muchas veces utilice estas cuestiones para lograr un rédito político", declaró en Onda Vasca.