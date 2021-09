Marian Beitialarrangoitia deja la política activa

La dirigente de la izquierda soberanista Marian Beitialarrangoitia (Legazpi, 1968) ha anunciado este jueves por la mañana que ha presentado su renuncia como juntera en las Juntas Generales de Gipuzkoa y que abandona la primera línea política tras 14 años en los que ha sido, entre otros, alcaldesa de Hernani, parlamentaria vasca, diputada en el Congreso en Madrid y juntera en la Cámara de Miramon.



Así lo ha anunciado la propia Beitialarrangoitia en Twitter, donde en un hilo con varios mensajes, ha explicado que ha renunciado como juntera en Gipuzkoa, "poniendo fin a mi trayectoria en la política institucional. En total han sido 14 años, con ocasión de conocer a gente diversa, algunas de ellas, maravillosas. Con todas he aprendido mucho".





Gaur Gipuzkoako Batzarkide izateari utzi diot, amaiera emanez politika instituzionalean egindako ibilbideari. Guztira 14 urte izan dira, kolore askotako jendea ezagutzeko parada izan dut, tartean pertsona zoragarriak. Guztiekin asko ikasi dut — Marian (@marianbeitia) September 2, 2021

XABIER OLANO, EN LA LISTA

"Ha sido un tiempo duro y enriquecedor, próspero llenando la mochila de experiencias. Ese es el tesoro que me llevo, la gente que he conocido, espero que en la nueva etapa todas sean útiles", ha añadido Beitialarrangoitia, que. Consciente de que 14 años en el periodismo "no han pasado en balde", a sus compañeros de la radiotelevisión pública vasca les ha pedido "paciencia" mientras se actualiza y se sitúa a la par de sus compañeros, lo que espera hacer "más pronto que tarde".Beitialarrangoitia. Lo hizo al frente de la lista municipal de la izquierda abertzale en Hernani, municipio del que fue alcaldesa hasta 2011. En las elecciones forales de ese año, Bildu ganó los comicios en Gipuzkoa y tras lacomo diputado general, Beitialarrangoitia fue designada directora de Comunicación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.En las elecciones autonómicas de 2012, EH Bildu la situó en la tercera posición de la lista por Gipuzkoa. Tras salir elegida parlamentaria, estuvoque la abandonó en 2015 cuando la coalición soberanista la eligió para encabezar la lista al Congreso de los Diputados.Su trayectoria en la política institucional la arrancó en Hernani, donde fuehasta abril de 2019 tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa.Con la vista puesta en las forales de 2019, Beitialarrangoitia llegó a aparecer en algunas quinielas como cabeza de lista para las elecciones forales, que finalmente encabezó el exalcalde donostiarra Juan Karlos Izagirre. Beitialarrangoitia sí concurrió en estos comicios al frente de la circunscripción de Oria, en los que fue elegida juntera, cargo que abandona este jueves.El siguiente entrar en la lista por la circunscripción del Oria es el que fuera director de Hacienda entre 2011 y 2015, y exportavoz de EH Bildu en las Juntas, Xabier Olano, que en 2019 concurrió en sexta posición.