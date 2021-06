Memoria viva para construir el futuro

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, defendió ayer domingo a las puertas del Congreso de los Diputados que "las víctimas no son pasado a amortizar u olvidar. Siempre lo hemos dicho, son memoria viva sobre la que construir el futuro. Todas las víctimas, y muy especialmente las víctimas del terrorismo", señaló.

Sendas delegaciones del PNV y del Gobierno vasco asistieron al acto de conmemoración del Día de las Víctimas del Terrorismo celebrado en el hemiciclo en Madrid. Así, estuvieron presentes el portavoz jeltzale en la Cámara baja, Aitor Esteban, y la portavoz en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia. También lo hizo el senador Imanol Landa, como miembro de la Mesa de la Cámara alta. Por parte del gabinete de Iñigo Urkullu, asistieron la consejera Beatriz Artolazabal, junto al viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz, y la directora del área, Monika Hernando.

En dicho marco, la titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales reivindicó que "las víctimas tienen derecho a la verdad y el reconocimiento; un reconocimiento institucional, social, simbólico y moral". Un fin para el que "todavía tenemos muchos pasos que dar", entre ellos el acto de ayer en el Congreso.

Respecto a dichos pasos futuros, admitió que "la convivencia todavía es frágil, es necesario afianzarla, apuntalarla, y hechos como los de hoy reconociendo el pasado para que no vuelvan a suceder en el futuro tienen que permitir el conocimiento, el no olvido, para que en Euskadi y en ninguna parte del mundo se produzcan hechos tan lamentables como el uso de la violencia para defender nada. No creo que la violencia sea una herramienta para defender ninguna idea".

También contestó a preguntas de los periodistas antes de acceder al Congreso el viceconsejero Ranz. "Queremos y necesitamos un futuro con memoria. Y dentro de esa memoria, la mirada de las víctimas del terrorismo debe ser una prioridad. Todas las víctimas tienen derecho a la verdad y el reconocimiento", aseveró. "Reconocimiento, eso sí, total, legal, institucional, social, simbólico y moral. Y un acto así es señal de ese reconocimiento. Es un acto que quiere serlo y por eso estamos aquí", prosiguió. Preguntado por cuánto falta para lograr ese objetivo, señaló que "se están dando pasos adelante, y en todo lo referente a la verdad y el reconocimiento se va por buen camino".