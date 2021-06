El independentismo acoge con frialdad la medida de gracia: "Es insuficiente"

El independentismo acogió con frialdad –y en algún caso hasta con hostilidad– la confirmación de los indultos por parte de Pedro Sánchez. Así, las principales formaciones soberanistas catalanas creen que el gesto del Gobierno español no supone ningún punto de inflexión o solución definitiva al conflicto político en Catalunya y siguieron apostando en sus mensajes por la amnistía y por un referéndum de autodeterminación. "Es un primer paso, pero insuficiente para resolver el conflicto catalán", sentenció el president de la Generalitar, Pere Aragonès.

Esquerra, que ha participado activamente en las conversaciones con Moncloa para materializar la medida de gracia, hace malabarismos para no hacer un desplante a Sánchez –con quien debe volver a sentarse en la mesa de diálogo– a la par que mantiene el discurso de la amnistía de cara a su electorado. En ese juego de equilibrios, los republicanos valoraron ayer lunes la concesión como un paso más, pero continuaron defendiendo una solución integral que sirva también para todos los independentistas que siguen teniendo causas pendientes con la Justicia española.

En esos parámetros se movió la valoración de Aragonès, que considera que los indultos no son suficientes ni ofrecen una solución definitiva, pero sí los ve con buenos ojos, ya que "corrigen una sentencia del Tribunal Supremo que fue injusta". El president, que rechazó la invitación para acudir al acto de Sánchez en el Liceu, reaccionó al anunció durante un acto oficial en Amposta. "Con esta decisión hay una corrección, una enmienda a una sentencia injusta, porque defender y trabajar para que la ciudadanía de Catalunya pueda decidir libremente su futuro nunca puede ser delito", argumentó.

vista puesta en el diálogo



Sin embargo, acto seguido enfrió los ánimos y advirtió de que los indultos por sí solos "no aportan ninguna solución a una represión que va mucho más allá" de los nueve reclusos del procés y que, a su juicio, deriva de una "causa general contra el independentismo" encabezada por el Supremo. "Son un paso insuficiente e incompleto que debe ir seguido de una negociación", consideró el dirigente republicano, con la vista puesta en la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Estado que debe reanudarse en las próximas semanas.

Más duros en sus consideraciones fueron en Junts, la otra pata del Govern, donde no se creen los planes de convivencia y diálogo que prometió ayer Sánchez en la capital catalana. "La agenda del reencuentro es un cuento", zanjó la vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, que opina que el líder socialista realizó en el Liceu un simple mitin sin contenido real.

"Se está intentando que cuaje el discurso de que los indultos son una solución real. Es un discurso falso, una farsa", lamentó Artadi, que, al contrario que ERC, no escatimó en críticas hacia la conferencia de Sánchez y la materialización de los indultos. "No acaban con la represión", añadió sobre la medida de gracia, que ve como un señuelo o cortina de humo. "No nos engañarán con este paso de los indultos", concluyó la dirigente de Junts.

Por último, en la CUP se manejan en tesis similares a las de JxCat y creen que la amnistía es la única solución posible para los "más de 3.000 independentistas" que calculan que tienen causas judiciales pendientes con la Justicia española. "La represión no acaba con los indultos", denunció el portavoz anticapitalista Edgar Fernàndez, en una rueda de prensa que concedió a pocos metros del Teatro del Liceu donde Pedro Sánchez ofrecía su conferencia.

"Muchos catalanes no quieren ni el perdón ni la gracia de Sánchez", consideró el dirigente de la CUP, que insistió en su defensa de la amnistía "como punto de partida para ejercer la autodeterminación".