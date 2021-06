La portavoz en el Congreso de EH Bildu se muestra convencida de que el bipartidismo no va a volver a la política estatal en los próximos años, por lo que cree que a Pedro Sánchez no va a quedarle otra que seguir contando con EH Bildu, y con el resto de partidos soberanistas, para mantenerse en Moncloa.

En Onda Vasca-Grupo Noticias, Mertxe Aizpurua ha rechazado las críticas del Gobierno vasco y del PNV por pactar en Madrid, mientras que en el Parlamento vasco no han llegado a ningún acuerdo con el ejecutivo. La portavoz de EH Bildu culpa de esa falta de acuerdos al Ejecutivo. "El Gobierno vasco no da muestras de cogobernanza o de tener en cuenta al resto de opciones políticas, ni a la segunda fuerza del país. Nos está ninguneado. Cuando no cuentas con alguien no te tiene que extrañar que luego no tengas ese apoyo", señala Aizpurua.

Además, la representante de la izquierda abertzale considera que el debate sobre la condena o no por parte de su formación de ataques contra otras formaciones, es un debate interesado. Para Aizpurua, EH Bildu ha dejado claro su rechazo a todo tipo de violencia sea cuáles sean los términos utilizados para hacerlo.

"Tenemos la convicción y la seguridad de estar haciendo las cosas bien en este terreno. Diferenciar tanto entre rechazo y condena no es nuestro problema. Es problema de quien así lo hace. Nuestra posición es clara y nítida desde el principio. Desde el nacimiento de Eh Bildu se ha expresado el rechazo a toda forma de violencia. Cada vez que sucede un acto de este tipo el rechazo se explicita. Otra casa es que alguien quiera que se diga condena y no rechazo. Pues que lo expliquen ellos", afirma Aizpurua.