El PNV aprieta a Moncloa con el ingreso mínimo

La intervención del portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se centró en el estado de alarma y los fondos europeos, pero en el pleno de ayer quiso hacer un inciso para plantear cara a cara una queja de su partido al Gobierno español. El jeltzale se dirigió desde la tribuna al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, para recriminarle que el traspaso del Ingreso Mínimo Vital no se esté moviendo y esté sufriendo sucesivos aplazamientos. Esteban aseguró que le consta que este asunto no está muy avanzado.

Los gobiernos vasco y español mantuvieron ayer miércoles una reunión de la ponencia técnica para dar un empujón al primer bloque de traspasos, entre los que destaca el de prisiones, aunque todavía faltan unos trámites y las conversaciones seguirán hoy. Entre las materias no se encuentra el Ingreso Mínimo Vital, que no llegará, por tanto, este mes. El ministro Iceta se comprometió a desbloquear este asunto para que la transferencia no se cierre a la baja, con un contenido mermado, sino que sea un traspaso íntegro donde la Seguridad Social no actúe como intermediaria entre Lanbide y los ciudadanos para conceder la prestación o darle su visto bueno.