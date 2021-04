Junts amenaza con elecciones antes que "enterrar el 1-O"

Se cumplen hoy dos meses de las elecciones catalanas y el independentismo sigue sin cerrar un acuerdo tras dos investiduras fallidas del republicano Pere Aragonès. Aunque desde Junts se ha trasladado siempre que evitaría a toda costa la repetición de los comicios, la fuerza posconvergente decidió ayer martes meter presión a Esquerra con la amenaza de virar su posición antes que cerrar un acuerdo que suponga "enterrar definitivamente" el mandato del 1-O. Lo hizo el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, dirigente de la máxima confianza de Carles Puigdemont. "El país necesita Govern y estar bien administrado y gestionado, al margen de todas las trabas que pone el Estado para poder gobernar Catalunya. Pero si el precio es enterrar definitivamente el 1-O, esto es peor que unas elecciones", sostuvo Costa, que en marzo dejó la primera línea política.

Tras destacar que tampoco es partidario de que Junts invista a Aragonès y se quede en la oposición, una idea que se ha trasladado sin embargo desde el seno del partido, Costa insistió en que la mayoría independentista (52%) lograda tras el 14-F debe tener "consecuencias y debe dar lugar una estrategia compartida para avanzar hacia la independencia de todas las maneras posibles, sin descartar ninguna vía". "Si queremos hacer la independencia no podemos renunciar a ninguna vía, debemos intentarlas todas, pacíficas y democráticas. Me cuesta ver a un Govern sin hoja de ruta", subrayó Costa, que personalmente no es optimista respecto a las negociaciones entre Junts y ERC y cree que la política y el independentismo están en un "callejón, y no encuentran el camino para salir de la jaula jurídica que es el Estado".

El exvicepresidente del Parlament apuntó que sospecha que ocupó esta posición en la anterior legislatura porque "no había voluntarios para ponerse en la línea de represión", cargo desde el que esperaba combatir las estrategias del Estado y no encontrarse con que debía lidiar con independentistas. Una alusión velada a su complicada relación con el president de la Cámara, Roger Torrent.

Paralelamente, anunció haber presentado una demanda al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra el Estado para que determine si el Tribunal Constitucional (TC) ha vulnerado los derechos fundamentales de los miembros de la Mesa del Parlament, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya admitido a trámite la querella contra él y el resto de miembros de la anterior Mesa.