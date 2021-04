Podemos vincula soberanía y defensa de lo público

La defensa de lo público, la construcción de lo común, la preservación de los recursos y de la riqueza, la creación de un empleo de calidad que acabe con la precariedad laboral, la apuesta por la educación pública o el establecimiento de un sistema fiscal más justo y equitativo. Esas son las bases sobre las que Podemos Ahal Dugu confía en avanzar en la construcción nacional. Y son las premisas sobre las que invita a la ciudadanía este domingo a celebrar el Aberri Eguna junto a la plataforma Euskal Herria Batera. "Defender la patria vasca supone, desde luego, no trocear la riqueza de Euskadi para venderla al mejor postor, no dejar que fondos buitre especulen con nuestras casas, no privatizar servicios públicos, no ayudar a desmantelar nuestro tejido industrial y no convertir nuestra tierra en una parcela al servicio del capital extranjero", insistieron.

Haciendo una velada referencia a la venta de Euskaltel a MásMóvil, afirmó que "quienes trocean la riqueza de Euskadi para venderla al mejor postor son los mismos que pretenden repartir el carné de buen vasco, aquellos que se envuelven en la ikurriña mientras privatizan los servicios públicos, desmantelan nuestro tejido industrial, especulan con nuestras casas". A su juicio, Euskadi no se construye "malvendiendo nuestros sectores estratégicos, como el industrial, el tecnológico o el de las telecomunicaciones". Se suma a Euskal Herria Batera para cantar en las plazas a las 12.30 horas y colocar en los balcones los símbolos vascos. Se preguntó de qué sirven las competencias si se vende riqueza, y defendió el derecho a decidir sobre todas las cuestiones.