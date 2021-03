Arrimadas amplía la ejecutiva de Ciudadanos con líderes territoriales

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha propuesto este lunes, durante la reunión de la Ejecutiva nacional del partido, ampliar el Comité Permanente con nueve miembros más, entre ellos el portavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

En cambio, el exactor ha rechazado la propuesta y ha anunciado su dimisión de la Ejecutiva de Ciudadanos. "Inés Arrimadas podía elegir entre proteger al partido o proteger a su ejecutiva, he pedido la dimisión de la Ejecutiva Permanente y no se ha permitido que se vote. Hay que asumir responsabilidades y ellos no lo están haciendo", ha señalado a la salida de la reunión de la directiva del partido.

Arrimadas ha planteado estos cambios a sus compañeros ante la nueva situación generada por la moción de censura contra el PP promovida junto al PSOE en la Región de Murcia, que previsiblemente fracasará, y la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Su idea, según han explicado fuentes del partido, es conformar un Comité Permanente "de concentración" para afrontar los retos que tiene por delante Ciudadanos.

Así, Arrimadas seguiría acompañada en ese órgano por Marina Bravo como secretaria general; por el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, que a partir de ahora ejercería también como portavoz de la Ejecutiva; por la exdiputada Melisa Rodríguez, que pasaría de portavoz a portavoz adjunta, y por Borja González, hasta ahora secretario de Organización.

También Carlos Cuadrado y el diputado José María-Espejo, negociadores de la moción en Murcia, continuarían formando parte del Comité Permanente, pero ya no ocuparían los cargos de vicesecretario primero y vicesecretario adjunto, como hasta ahora.

Además, la líder de Cs quiere que se sumen a la cúpula del partido Marín y Villacís, así como el coordinador del partido en la Comunidad de Madrid y expresidente autonómico, Ignacio Aguado; los diputados Guillermo Díaz y Sara Giménez; el portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner; el portavoz en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez; y el eurodiputado Jordi Cañas.

Con esta remodelación, Arrimadas espera contener el malestar y frenar la desbandada de cargos de Cs al PP.