Toni Cantó dimite como miembro de Ciudadanos y deja la política

Toni Cantó ha dimitido como miembro de Ciudadanos y abandonará la política tras rechazar la propuesta de Inés Arrimadas de incluirle en la nueva dirección del partido naranja. Cantó dejará en las próximas horas su acta de diputado en las Cortes valencianas.

"Inés Arrimadas podía elegir entre proteger al partido o proteger a su ejecutiva, he pedido la dimisión de la Ejecutiva Permanente y no se ha permitido que se vote. Hay que asumir responsabilidades y ellos no lo están haciendo", ha dicho Cantó a la salida de la reunión de la directiva del partido.

En declaraciones a los periodistas, el coordinador de Cs en la Comunidad Valenciana se ha mostrado "triste" y "cabreado" por el rumbo que ha tomado la formación naranja, y ha aprovechado para poner en valor la figura del antiguo líder Albert Rivera, que durante toda la crisis del partido tras el fracaso de la moción de censura en Murcia se ha mantenido en silencio