Bildu sigue sin explicarse ante el 'caso Larrion' al ceñirlo al ámbito personal

Después de conocerse que la titular del DNI utilizado por Miren Larrion quiso retirar la denuncia al descubrir que quien lo había utilizado era la ya exportavoz de EH Bildu en Gasteiz, la coalición soberanista mantiene su silencio respecto al caso y se limita a acusar a Seguridad de estar "filtrando información secreta". Larrion dimitió el pasado lunes tras destaparse que está siendo investigada por abrir una cuenta corriente con la identificación de otra persona, miembro de la Mesa Política en Araba de EH Bildu y circunstancia de la que supo tras recibir en su domicilio una comunicación de la entidad bancaria. Ello pese a que, al parecer, Larrion trató de ocultar este rastro vinculando la cuenta a un apartado de correos en lugar de a un domicilio particular.

Al percatarse de la existencia de esa cuenta abierta a su nombre sin su conocimiento, la compañera de partido de Larrion presentó una denuncia por suplantación de identidad sin conocer quién era el responsable de esta forma de proceder. Una vez lo averiguó, expresó su deseo de no denunciar los hechos o de suspender la denuncia en curso. Pero ya era tarde. La investigación que golpea de lleno a EH Bildu sigue su curso sin que la coalición profundice en el asunto y lo enmarca en unos "hechos de ámbito personal".

En un comunicado hecho público ayer por primera vez desde que admitiera la dimisión de Larrion por haber vulnerado el código ético de la formación abertzale, la coalición soberanista acusó al PNV de estar utilizando de forma "rastrera" el asunto a través de "filtraciones" con las que pretende obtener un "rédito político". Desde EH Bildu Araba defendieron la actuación de la coalición por "haber tomado con celeridad, responsabilidad, coherencia y proporción las medidas pertinentes ante lo sucedido". Además, en la línea de lo afirmado en días anteriores, la formación soberanista manifiesta que, al tratarse de unos hechos "de ámbito personal y sin relación directa con las labores derivadas del cargo público" que ocupaba Larrion, "EH Bildu ni tiene ni debe decir nada más de lo que ha dicho al respecto".

Arremete contra el PNV

"Tal vez quien debiera dar explicaciones, y tomar medidas, es el propio Departamento de Seguridad, ya que desde que el martes hiciera público que la investigación es secreta y que no iba a proporcionar detalles al respecto, no han dejado de sucederse filtraciones de información de la que solo dispone la comisaría de la Ertzaintza" de Gasteiz, censuran en la nota. EH Bildu carga contra la formación jeltzale por "extender la sombra de la duda sobre la persona que no es sino la víctima de esta triste historia". Añade que para ello utiliza "al Departamento de Seguridad, la Ertzaintza, sus medios afines, la radio televisión pública y hasta la figura del alcalde de Vitoria".

Desde el PP, su presidente en Araba, Iñaki Oyarzábal, exigió a EH Bildu que esclarezca los hechos en lugar de "taparlos" porque, tras lo publicado por DEIA, "el caso Larrion es ya el caso Bildu".

Fiscal. El sector oficial de EA dijo ayer que la Fiscalía se ha opuesto al recurso de apelación presentado por cuatro afiliados. Este órgano hace constar que "no se ha producido la vulneración de derechos" y "la cesión de datos de los afiliados que les solicitaron los demandantes podía vulnerar el derecho fundamental de intimidad de tales afiliados". Los críticos aclararon que el juez debe dirimir y que el escrito es anterior a la declaración de Iker Ruiz de Egino y Mariano Alava.