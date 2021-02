La titular del DNI quiso retirar la denuncia al descubrir que lo había utilizado Miren Larrion

Miren Larrion, ex portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz, en una imagen de archivo

Miren Larrion, ex portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz, en una imagen de archivo EFE

Desde el minuto uno del estrambótico caso que ha acabado con la carrera política de Miren Larrion, tanto la exportavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz como el propio partido se han esforzado en subrayar que la investigación de la Ertzaintza contra ella por suplantación de identidad tenía su origen en una cuestión de índole "personal".

La coalición abertzale insiste en dar por zanjado el tema tras la dimisión de Larrion, que se hizo efectiva el pasado lunes después de prestar declaración en comisaría. Sin embargo, en el momento en que, en el curso de la investigación, se confirmó que fue Larrion la que hizo uso de la documentación de una compañera de partido para abrir una cuenta bancaria, dicha dirigente de Bildu trató de suspender la denuncia que ella misma había interpuesto. Así lo han afirmado fuentes conocedoras de los hechos a DEIA, añadiendo que para entonces ya no se podía dar marcha atrás a la investigación.





INVESTIGACIÓN POLICIAL DE OFICIO



Llegados a este punto, la actuación policial ya cuenta con elementos suficientes para continuar de oficio, y la propia Miren Larrion, en el comunicado que difundió el martes para dar su versión de lo sucedido, aseguró que todo deriva de un "tema personal" que está dispuesta a "explicar en el proceso judicial que se desarrolle". En dicho pronunciamiento admitió que las pesquisas de la Ertzaintza se centran en la "apertura de una cuenta corriente con la tarjeta de una compañera, con el fin de ingresar algún dinero".

Aseguró que "un momento personal difícil" la llevaron a "pensar que podría explicarle los motivos y que ella lo entendería y así lo he hecho. Obviamente, abusé de su confianza y mis explicaciones no llegaron a tiempo". Admitió por ello su "responsabilidad como representante público sin ningún tipo de excusas", que ha derivado en su dimisión, y dijo esperar que este "error personal no afecte como proyecto político a EH Bildu ni a la ciudad de Gasteiz".





SE INTENTÓ QUITAR LA DENUNCIA



La compañera a la que aludía Larrion, miembro de la Mesa Política en Araba de EH Bildu, supo de la existencia de una cuenta abierta con su documentación tras recibir en su domicilio una comunicación de la entidad bancaria. Al parecer, Larrion trató de ocultar este rastro vinculando la cuenta a un apartado de correos en lugar de un domicilio particular. Sin embargo, según ha podido saber DEIA, la entidad necesitaba comunicarse directamente con la titular de la documentación y así lo hizo. Como consecuencia, al conocer la existencia de esa cuenta abierta a su nombre sin su conocimiento, la compañera de partido de Larrion presentó una denuncia por suplantación.

Las pesquisas siguieron su curso y la entidad bancaria citó a la persona que había abierto en persona la cuenta, Miren Larrion, a sus oficinas. Así lo hizo y, según las fuentes consultadas, allí se encontró con agentes de la Ertzaintza que la estaban esperando y que pudieron comprobar in situ que no era la titular de la documentación presentada para abrir la cuenta.

EH BILDU, "NO TIENE MÁS QUE DECIR"



En ese momento, la exportavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz fue llevada a prestar declaración en comisaría y se comunicó su identidad a la propietaria del DNI y compañera en la ejecutiva alavesa del partido. Fue entonces cuando esta expresó su deseo de no denunciar los hechos o de suspender la denuncia en curso. Pero ya era tarde, no en vano Larrion fue encontrada in situ en la sucursal bancaria suplantando la identidad de su compañera, por lo que la investigación sigue en marcha.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha insistido en que la coalición soberanista "no tiene nada más que decir" sobre este caso, dado que la investigación policial de la que está siendo objeto Miren Larrion es un "asunto personal".





GORKA URTARAN PIDE "ROMPER EL SILENCIO"



En sentido contrario, el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha pedido a EH Bildu que "rompa su silencio" sobre esta dimisión, ya que este asunto "excede del ámbito personal" y "la gravedad", a su juicio, de los hechos exige que se ofrezcan explicaciones.

El presidente del PNV de Araba, José Antonio Suso, ha valorado por su parte que en EH Bildu existe "una herida abierta que la propia Miren Larrion intenta cerrar en falso, en menos de 24 horas, taponándola con la venda de un error cometido en el ámbito personal". Por ello, se pregunta por "los motivos que han llevado a una persona inteligente, a una profesional de valía, a una política reconocida, a darse de bruces con la apertura de una cuenta opaca".