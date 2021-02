EH Bildu carga contra la Ertzaintza y acusa a Seguridad de filtrar datos de la investigación de Miren Larrion

EH Bildu Araba rompe el silencio que ha mantenido durante estos días sobre el caso de Miren Larrion y, a través de un comunicado, carga contra el Departamento Vasco de Seguridad y la Ertzaintza, a los que acusa de filtrar datos relevantes de la investigación.

De este modo, el coordinador de EH Bildu Araba, Ibon San Saturnino, asegura que "tal vez quien debiera dar explicaciones, y tomar medidas, es el propio Departamento de Seguridad, ya que desde que el martes hiciera público que la investigación es secreta y que no iba a proporcionar detalles al respecto no han dejado de sucederse filtraciones de información de la que solo dispone la comisaria de la Ertzaintza de Lakua".

??DENAK EZ DU BALIO politikan, eta denborak, zalantzarik gabe, nor bere lekuan jarriko du.



??NO TODO VALE en política y el tiempo pondrá, sin lugar a duda, a cada cual en su lugar. pic.twitter.com/qNZSNkVK0H — EH Bildu Araba (@ehbilduaraba) February 26, 2021

Según EH Bildu, la coalición "ha tomado con celeridad, responsabilidad, coherencia y proporción las medidas pertinentes ante lo sucedido con Miren Larrion". "A partir de ahí, encontrándonos ante unos hechos de ámbito personal y sin relación directa con las labores derivadas del cargo público y, tal y como comunicó el Departamento de Seguridad, ante una investigación policial secreta, EH Bildu ni tiene ni debe decir nada más de lo que ha dicho al respecto", sostiene San Saturnino.

Desde EH Bildu cargan también contra el PNV, a quien señala por "tratar de sacar redito político de la situación" y "poner en marcha una estrategia que pretende extender la sombra de la duda sobre la persona que no es sino la victima de esta triste historia". Además, la coalición abertzale censura que "utilice para ello al Departamento de Seguridad, la Ertzaintza, sus medios afines, la Radio Televisión Pública y hasta la figura del alcalde de Gasteiz", lo que "no hace sino dar la talla de la catadura moral de los dirigentes de ese partido y su utilización rastrera y partidista de las instituciones públicas". "No todo vale en política y el tiempo pondrá, sin lugar a duda, a cada cual en su lugar", concluye Ibon San Saturnino.