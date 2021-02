15 detenidos en las protestas de apoyo a Hasel en Catalunya

17 mossos d'Esquadra y 16 manifestantes han resultado heridos en los altercados

Las manifestaciones en apoyo al rapero Pablo Hasel en Barcelona, Lleida, Girona y Vic, en las que han participado miles de personas, han registrado diversos disturbios en los que han sido detenidas quince personas, mientras que 17 mossos d'Esquadra y 16 manifestantes han resultado heridos.



Según han informado los Mossos d'Esquadra, ocho personas han sido detenidas en Lleida, tres en Barcelona, y cuatro en Vic (uno por la Guardia Urbana), las localidades catalanas donde, junto con Girona, se han producido los incidentes más graves durante las manifestaciones que se han celebrado en numerosas poblaciones de Cataluña.





En los incidentes han resultado heridos 17 agentes de la policía catalana, cuatro de ellos en Barcelona, dos en Lleida y once en Vic.Además, el Sistema de Emergencias Médicas ha atendido a cinco personas en Barcelona, otras cinco en Lleida y también en Vic, y una en Girona, algunas de las cuales han sido trasladadas a centros hospitalarios, todas ellas con heridas leves.Durante los incidentes ocurridos en las manifestaciones se ha producido la"¡Resistencia!", "Pablo, compañero, estamos a tu lado" y "¡Libertad Pablo Hasel!", han sido los lemas más utilizados durante las manifestaciones convocadas para protestar por la detención esta mañana del rapero por enaltecimiento del terrorismo.Según los Mossos los incidentes se han registrado en Barcelona, Lleida, Girona y también en Vic, mientras que en la ciudad de Valencia, la Delegación del Gobierno ha informado de que ha intervenido la Policía cuando, tras la protesta, varias personas intentaron volcar contenedores.En Lleida, en cuya universidad ha sido detenido el rapero esta mañana, unas 2.000 personas, según la organización, y 1.400, según la Guardia Urbana, han iniciado la protesta en la plaza de la Catedral, donde se ha leído un manifiesto.La comitiva se ha dirigido hasta la, donde se han lanzado huevos y otros objetos contra la fachada, y posteriormente, a la altura de la plaza Sant Joan, han arrojado pintura contra la fachada de laFinalmente, varios centenares de personas han caminado hasta la, donde se han vivido los momentos de más tensión al tirar contenedores al suelo, incendiar algunos de ellos y tirar petardos contra algunas furgonetas de los Mossos.En Girona, 5.000 personas, según Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, se han reunido en la plaza 1 de Octubre y después han recorrido diversas calles hasta la delegación de la Generalitat y, poco después, ante los juzgados.En ese punto, al que se había llegado sin incidente alguno, se han producido los primeros lanzamientos de objetos y pirotecnia contra los agentes.Al final, un grupo de manifestantes ha llegado a la Subdelegación del Gobierno, donde se han desatado los disturbios con lanzamientos contra los agentes y con la colocación de una barricada con contenedores.Laha congregado a unas, según la Guardia Urbana, entre los que se encontrabanLos incidentes se han producido cuando los participantes se han dirigido a la altura de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde los Mossos d'Esquadra han cargado con balas de foam contra algunos manifestantes que lanzaban petardos, piedras y botellas hacia el cordón de agentes y que han montado barricadas con contenedores y otros elementos del mobiliario urbano a los que han prendido fuego.Los manifestantes han cortado la avenida Diagonal y todavía hay barricadas en la plaza Catalunya y en los Jardinets de Gràcia, donde han destrozado los cristales de varios comercios y sucursales bancarias.Además, ha sido atacada la sucursal de una entidad bancaria y han sido quemadas varias motos estacionadas en la zona de Via Augusta con Travessera de Gràcia.Además de corear gritos como "Libertad Pablo Hasel" o "Muerte al régimen español", muchos de los concentrados han aprovechado para pedirSegún los Mossos, en Vic (Barcelona) algunos manifestantes han roto cristales del edificio de los juzgados y han lanzado piedras contra los agentes que lo custodian, y más tarde han causado también importantes destrozos en la comisaría de la policía catalana en esta localidad.En, fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a EFE que la concentración de apoyo al rapero encarcelado había sido comunicada por el colectivo independentista Arran a la Subdelegación del Gobierno y durante la misma, desde las siete de la tarde y con más de 500 personas, no se ha registrado ningún incidente.Sin embargo, posteriormente varias personas han intentado manifestarse en la zona y, según las mismas fuentes, algunas han intentado volcar contenedores, por lo que los antidisturbios han intervenido.