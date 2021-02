Illa no predica con el ejemplo al acudir al debate en TV3 sin hacerse la PCR

CUANDO una campaña electoral se adentra en sus estertores y a los políticos de turno les queda poco que decir, el objetivo final es no pisar charcos y esquivar cualquier tema que invite a la polémica. Señalado desde su designación, Salvador Illa se ha metido en todo un jardín de manera innecesaria que le hace encarar la cita con las urnas bajo la sombra de la sospecha. El aspirante del PSC al trono de la Generalitat fue el único de los nueve candidatos que el pasado martes se negó a hacerse una PCR antes del debate nocturno en TV3, prueba que acostumbra a realizarse a los invitados o protagonistas de tertulias y similares en los platós y estudios de medios de comunicación, por aquello de tratarse de un recinto cerrado. La situación resulta cuanto menos extraña, pero aún más si hablamos del exministro de Sanidad español que se ha encargado de gestionar la pandemia en el Estado desde hace casi un año y hasta que el dedo de Pedro Sánchez le colocó en dirección al Parlament de Catalunya.

Su justificación tampoco despeja las dudas al tratarse de alguien que, por su cargo, debería comportarse con "ejemplaridad", le reprocharon sus contendientes este próximo domingo. Illa considera que "las pruebas PCR no se hacen por capricho", que era "excesivo" como medida de prevención y que no tocaba ya que se cumplían las medidas de seguridad, de distancia, por lo que "los protocolos sanitarios no aconsejan hacerla en este contexto y en estas condiciones". El socialista adujo el miércoles que precisamente los políticos tienen que predicar con el ejemplo, justo lo contrario de lo que le acusan los demás partidos. "No sobran ni test PCR ni de antígenos", recordó, aunque se hagan miles a diario en todas las comunidades. Lo cierto es que fuentes del PSC tuvieron que salir a desmentir que Illa decidió no hacérsela por estar ya vacunado. "Se vacunará cuando le toque por grupo de edad y tal y como establecen los protocolos de vacunación", aseguraron.

El PSC trató de darle la vuelta a la tortilla. Su jefa de campaña, Eva Granados, indicó que "TV3 y los que se practicaron tests deberían explicar los motivos para saltarse las indicaciones del doctor (Josep Maria) Argimon", a la postre número dos de la consejería de Salud, departamento que comandará si Laura Borràs alcanza la presidencia. Según los socialistas, el protocolo obliga a hacerse la PCR solo en caso de contacto estrecho con un positivo por covid o de presentar síntomas, e Illa tampoco se la hizo en los debates organizados por La Vanguardia, Televisión Española y la SER. Además, alegan, por la mañana estuvo en los estudios de TV3 para una entrevista y tampoco se la hizo.

planea la sospecha



Pero el revuelo está servido. El vicepresident y candidato de ERC, Pere Aragonès, calificó su conducta de "absoluta irresponsabilidad" porque antes del debate se había acordado que todos los candidatos se hicieran este test para que los profesionales de TV3 y todas las personas que participaban en el mismo lo pudieran hacer "con toda tranquilidad". "Si todos lo hicimos, la pregunta es ¿por qué no lo hizo?", y cuestionó si Illa tiene algo que esconder en un contexto donde no se pueden asumir riesgos innecesarios. De hecho, todos acudieron al estudio pensando que el socialista se realizó la PCR y dio negativo. "No es una cuestión de protocolos. Hubo un acuerdo. No se deben rehuir las responsabilidades de no haber cumplido y de haber provocado una sensación de falsa seguridad", subrayó el republicano. De hecho, hoy hay otro debate en La Sexta y el consenso previo es idéntico. Todos deben someterse al test.

La candidata de Junts, Laura Borràs, también acusó a Illa de "temerario e irresponsable", mientras que la aspirante del PDeCAT, Àngels Chacón, exigió al exministro de Sanidad que se haga la prueba. "No podemos jugar con la vida de las personas. Todos nos hicimos una PCR menos él". Desde Ciudadanos, su líder, Inés Arrimadas, censuró que "el que era ministro hasta hace cuatro días se niega a hacerse una prueba de covid, ¿acaso tiene algo que ocultar?". "Catalunya no se merece un presidente que se piensa que está por encima de los demás", remató. A su vez, la candidata de la CUP, Dolors Sabater, dijo que "teniendo en cuenta que se presenta como candidato a la Generalitat y viene de ser ministro de Sanidad, qué irresponsabilidad y qué mal ejemplo". Está por ver si este 14-F le pasará factura.

Discordia. Con un elevado número de indecisos y máxima igualdad en las encuestas, los candidatos se verán esta noche (22.00 horas) las caras en el debate organizado por La Sexta, última estación conjunta hacia el 14-F. A priori, difícil que surjan sorpresas aunque los diferentes partidos aprovecharán para echar en cara a Salvador Illa que se saltara la prueba PCR en el encuentro en TV3, test al que hoy todos han pactado volver a someterse. Todo apunta a que volverá a reproducirse el cruce bronco de reproches sin pactar siquiera un eje común respecto a la crisis sanitaria. El conflicto catalán en toda su extensión.

último 'test' camino del 14-F

hoy, nuevo debate televisado

"Se cumplían todas las medidas de seguridad; no sobran test ni se deben hacer por capricho" salvador illa Candidato del PSC a la Generalitat

"Si todos nos hicimos la prueba, ¿por qué el no? ¿Esconde algo? No es cuestión de protocolos" pere aragonès Candidato de ERC y vicepresident

"Exijo y pido a Illa que se haga la PCR, no podemos andar jugando con la vida de las personas" àngels chacón Candidata del PDeCAT