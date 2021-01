"Sorprende el lehendakari en el papel de Iturgaiz hablando de kale borroka"

Pilar Garrido ha asegurado que su formación condena todas las "actuaciones incívicas" que se hayan producido en contra de las restricciones, y que la obligación de la Ertzaintza es impedirlas, pero en Euskadi Hoy de Onda Vasca, la coordinadora general de Podemos Euskadi-Ahal dugu ha apostado por investigar la actuación de la policía vasca y por averiguar si se ha respetado la proporcionalidad.

Garrido ha dicho no entender por qué hay tantas reticencias hacia una investigación, y se ha mostrado "sorprendida por ver a sindicatos y al lehendakari adoptando la posición de Iturgaiz hablando de acciones organizadas y de kale borroka".

La responsable de Podemos Euskadi cree también conveniente abrir una comisión de investigación para conocer más sobre las vacunaciones irregulares. "Una comisión de investigación en el Parlamento es la figura más adecuada para huir de especulaciones".

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA



Además, Garrido ha dicho que su formación ha intentado alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos vascos. "No fue posible abordar cuestiones importantes para Podemos, y la negociación no prosperó. No nos dio vértigo el acuerdo. Si el PNV hubiera avanzado en las cuestiones que pusimos sobre la mesa, hubiéramos llegado a un acuerdo".