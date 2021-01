Mendia defiende seguir al frente del PSE para no dejar "a medias" el proyecto

Desde el PSE afrontaban el proceso interno que abrirá el socialismo a nivel estatal este sábado exhibiendo su mejoría en las elecciones vascas, y también el peso político que han ganado en el Gobierno vasco de coalición con el PNV, donde su líder Idoia Mendia ocupa la vicelehendakaritza segunda. Y el miércoles fue la propia secretaria general quien argumentó su apuesta por seguir al frente del PSE en que tiene un "compromiso" y no quiere dejar "a medias" el proyecto que puso en marcha en 2014. "Yo no tengo pensado hacer ningún cambio", zanjó en Radio Euskadi. El PSOE lanzará este sábado un proceso interno que prevé que se salde con caras nuevas en varias comunidades autónomas, aunque el PSE no tiene previsto que esa ola alcance la orilla vasca. Fuentes socialistas consultadas por este periódico avanzaban en la edición del martes que no habían abierto una reflexión sobre el proceso interno, aunque adelantaban ya como argumentos para hacer valer en este debate sus resultados electorales (han rentabilizado por primera vez su pacto con el PNV al subir de nueve a diez escaños en el Parlamento y han crecido sobre todo en las municipales y forales en Araba), y el perfil político que han ganado en el Gobierno vasco.

Todo apunta a una reelección por un amplio respaldo de Idoia Mendia, aunque es hasta cierto punto probable que afloren otros candidatos sin opciones reales, sobre todo después de que se redujera el nivel de avales necesarios en el Congreso Federal de 2017, cuando el número de avales era hasta la fecha lo que servía de filtro para aquellos aspirantes que no tenían un respaldo interno, tal y como reconocen desde el PSE a este periódico.

La idea del partido es fomentar que quien tenga aspiraciones pueda presentarse y que el proceso sea democrático. A día de hoy no tienen información de que se vaya a presentar un rival, pero no lo pueden descartar. Es casi una tradición en el PSE, aunque en los últimos tiempos esos candidatos alternativos no han reunido los avales, o bien se han retirado tras llegar a un acuerdo con la cúpula. Por ejemplo, en junio de 2017, en las primarias para optar a la secretaría general, Unai Ortuzar, de la corriente Berritu-Sozialistak, no pasó de ser precandidato al no lograr los avales. En las primarias para la Lehendakaritza, Izquierda Socialista terminó retirando la candidatura de Santi Reyes tras alcanzar un acuerdo. Esta corriente es crítica con los pactos globales con el PNV.

Lo que sería una auténtica sorpresa es la presentación de un candidato o una maniobra orquestada desde Madrid, desde los despachos de Pedro Sánchez, con quien la sintonía sigue siendo total, según las fuentes consultadas. Desde la Ejecutiva del PSE recuerdan que la relación con Mendia ha sido y es "muy fluida" y no creen que existan "ningún factor que lo cambie". "La federación de Euskadi siempre ha tenido una relación impecable con Pedro Sánchez. Y él ha realizado frecuentes visitas a Euskadi", argumentan.

El PSOE celebrará el sábado en Barcelona su Comité Federal para engrasar los motores del 40º Congreso Federal de octubre. Quiere que, a partir de esa fecha, dentro de este año, las federaciones autonómicas también impulsen sus procesos internos. Lo habitual es que, una semana después del proceso autonómico, se celebren los territoriales. En la actualidad, al frente de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba se encuentran Mikel Torres, Eneko Andueza y Cristina González.

Mendia dijo el miércoles que el PSE está centrado en la pandemia, y que "ahora mismo nadie está pensando en renovar liderazgos" y en nada que no sea luchar contra el coronavirus. "Esa es nuestra prioridad", sentenció. Preguntada por si aspira a renovar el cargo, zanjó: "Yo no tengo pensado hacer ningún cambio". Defendió su compromiso y "no dejar a medias" el proyecto que puso en marcha en el año 2014.

Sobre los Presupuestos, Mendia criticó la "estrategia política cortoplacista" de la oposición, y dijo a Elkarrekin Podemos-IU y a EH Bildu que los Presupuestos vascos tienen exactamente las mismas prioridades que los de Nafarroa o el Estado, unos proyectos que sí han contado con el aval expreso o implícito de estas dos formaciones de izquierdas. En los tres casos, socialistas y jeltzales forman parte de los acuerdos presupuestarios y son el denominador común.