Podemos abre la puerta a lograr acuerdos con el Gobierno vasco

El reverso de la moneda de EH Bildu lo protagonizó ayer Elkarrekin Podemos-IU, que abrió la puerta de forma explícita a lograr acuerdos con el Gobierno vasco, incluido el de los presupuestos de este año. Ello supondría dar continuidad al acuerdo forjado con la formación morada para las Cuentas de 2020. Muchas cosas han pasado desde entonces, incluyendo una renovación en la dirección de Podemos, unas elecciones autonómicas en la CAV y la mayoría absoluta de la que gozan ahora PNV y PSE en el Gobierno vasco. En este escenario, la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, afirmó que el hecho de que la coalición aspire a ser alternativa al PNV no significa que no se puedan alcanzar acuerdos en cuestiones como los Presupuestos.

En declaraciones en Radio Euskadi, y mientras Bildu inauguraba la ronda de contactos del Gobierno vasco con la oposición –la formación morada está citada el miércoles–, Gorrotxategi afirmó que los Presupuestos que hay sobre la mesa "no son los que necesita en estos momentos Euskadi. Somos muy críticos con su contenido, pero aspiramos a llegar a un entendimiento para que nuestras propuestas se incluyan en el borrador y en el proceso de enmiendas poder ampliarlo".

De este modo, explicó que Elkarrekin Podemos está elaborando un documento con sus propuestas que le entregarán al consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, por lo que acudirán al encuentro de la próxima semana con una actitud "constructiva". Tras defender que uno no se puede sentar en una mesa y establecer "líneas rojas", incidió en que su formación acudirá así, sin ellas, en un momento en que se encara un "ejercicio presupuestario muy especial por la crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica y social muy grave". "Los presupuestos son un instrumento para hacerle frente y creemos que, por ello, en esta ocasión deben ser especialmente expansivos y atender a criterios de transformación de modelo económico y social", apostilló.

Polémica del gas

Miren Gorrotxategi aludió a la reciente polémica que Elkarrekin Podemos ha protagonizado a cuenta de las explotaciones de gas, a las que el Gobierno vasco "no parece renunciar", según ella, algo que a la formación morada le parece "ecológicamente inviable". "En Vitoria ese obstáculo se ha superado. De cara a los Presupuestos vascos una de nuestras propuestas tiene que ver con la explotación de los pozos de gas. No establecemos líneas rojas, lo que proponemos es llegar a un cambio de modelo productivo y económico", dijo. Añadió que "un elemento de cambio es una apuesta energética que rechace la explotación de gas, aunque hay otros", dando a entender que esta cuestión no es un obstáculo insalvable.

Destacó por último el acuerdo presupuestario y de gobierno logrado en Irun entre PSE y Podemos, así como el pacto presupuestario en Eibar entre socialistas y EH Bildu, que supone "un cambio natural que en el País Vasco ha tardado mucho en darse".