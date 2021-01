Bildu carga contra los presupuestos pero no presenta ninguna propuesta a Azpiazu

El Gobierno vasco comenzó ayer la ronda de contactos con los grupos de la oposición para sondear la posible suma de apoyos a los presupuestos de este año con un puñado de folios en blanco como respuesta. EH Bildu, el principal partido de la oposición en el Parlamento Vasco e interlocutor del Ejecutivo de Gasteiz en la reunión inaugural, ha situado muy alto el listón de su respaldo a las Cuentas del gabinete de Iñigo Urkullu, al contrario de la postura pragmática que ha mantenido con los presupuestos de los gobiernos español y de Nafarroa. La coalición soberanista volvió a desdeñar ayer el proyecto del Ejecutivo vasco pero no presentó ninguna alternativa. Su portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, reivindicó un "planteamiento político integral, más allá de lo que es el Presupuesto en sí", en el que aseguró que su formación ya está trabajando y que trasladará en breve al Gobierno de coalición PNV-PSE.

El encuentro se prolongó por espacio de una hora y cuarto, y al mismo acudieron el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y por parte de EH Bildu Maddalen Iriarte junto a los también parlamentarios Nerea Kortajarena y Mikel Otero. De sus comparecencias posteriores se dedujo que la coalición puso todo el peso del lado del Gobierno vasco, de quien esperó un golpe de timón para adecuarse a las exigencias que la propia Iriarte avanzó el pasado martes. El resultado fue previsible y la portavoz abertzale calificó de "decepcionante" esa primera toma de contacto en cuanto al contenido, más allá de transcurrir "de manera amable y agradable".

Criticó que "desde nuestro punto de vista, no es un presupuesto planteado para una situación de excepcionalidad como la que hemos vivido", en referencia a la pandemia, pese a que supera por primera vez los 12.000 millones y se sitúa en 12.442 millones de euros. Añadió que "un Gobierno que no se quita de la boca la palabra auzolan tiene que hacer un esfuerzo para trazar un escenario en el que los demás grupos políticos y, desde luego, EH Bildu, que es la primera fuerza de la oposición, puedan aportar algo para mejorar las condiciones de vida de la gente, más allá de lo que permite este Presupuesto". Muy al contrario, según ella durante el encuentro les dejaron claro que el Ejecutivo es muy consciente de que cuenta con mayoría absoluta para sacar adelante las Cuentas, por lo que "no les hace falta que nadie les apoye". Sin desvelar si Bildu planteará una enmienda a la totalidad, insistió en que esta situación "excepcional" requiere "respuestas excepcionales" que vendrán de un "planteamiento político integral" que trascienda las Cuentas. Un proyecto en el que están trabajando en estos momentos y para el que habrá que esperar de cara a conocer su contenido.

Aumento del gasto

El cambio en el tablero de juego de la negociación no se producirá, según avanzó un sorprendido Pedro Azpiazu ante la falta de una alternativa concreta por parte de EH Bildu. Explicó que la mesa de negociación del Presupuesto "abarca un marco económico-competencial claramente definido" y que, por ello, no se van a dar "cambios revolucionarios ni incuantificables". Añadió que la coalición abertzale "no ha planteado ninguna propuesta concreta" y que solo apeló a la necesidad de llevar a cabo un "ejercicio político integral".

Por este motivo, y debido a la falta de concreción de sus interlocutores, el consejero de Hacienda mostró su interés por recibir en los próximos días la propuesta de este grupo parlamentario para poder analizar las cuestiones que planteen. Mientras llega ese momento, explicó que este proyecto responde a las necesidades generadas por la crisis sanitaria, contempla un incremento del gasto real de 770 millones de euros y ningún recorte. Un Presupuesto alejado de la austeridad, en el que se ha recurrido al 100% del endeudamiento acordado para 2021 y que definió como "una apuesta sólida para atender a las políticas públicas". "Es el Presupuesto más potente con el que ha contado nunca el Gobierno vasco", concluyó.

Azpiazu se reunirá el próximo lunes con la representante de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez. Un día después, se producirá el encuentro entre el consejero y PP+C's. Esta primera ronda de reuniones se cerrará el miércoles día 13 con el encuentro entre Azpiazu y Elkarrekin Podemos-IU.

