EH Bildu: "Es el momento de pasar de las palabras a la acción política con mayúsculas"

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha definido el discurso de fin de año del Lehendakari, Iñigo Urkullu, como "un nuevo ejercicio de buenas palabras, de buenas intenciones, que tienen poquito que ver con su práctica política".

En declaraciones ofrecidas en San Sebastián, Kortajarena ha afirmado que el 2020 ha sido un año "duro, difícil, lleno de incertidumbres y de imprevistos, que han puesto patas arriba nuestra vida y que nos han dejado vivencias políticas muy importantes".

"Hemos sufrido las consecuencias más crueles, seguramente, de las decisiones políticas tomadas durante años: recortes, privatización de servicios esenciales...", ha lamentado, por lo que su coalición considera que "no es suficiente" con que el Lehendakari muestre su solidaridad con aquellas personas que peor lo están pasando o con aquellos sectores más castigados por esta crisis.

"No es suficiente con que el Lehendakari muestre su agradecimiento a los y las profesionales, a las entidades que han estado dando todo, que han dado lo mejor de sí mismas durante esta crisis", ha insistido, para remarcar que "es el momento de cambiar de dirección, las políticas públicas que nos han traído hasta aquí y no vemos a Urkullu con esa intención".

"Nos dice que tiene claras las prioridades. Sin embargo, nos acaba de presentar unos presupuestos en los que no hemos visto ese esfuerzo que él ha mencionado para proteger, para cuidar a las personas que peor lo están pasando, para proteger a los colectivos más afectados por esta crisis", ha dicho, para destacar que tampoco ven el "esfuerzo que él menciona para reforzar los servicios públicos, ni para empezar a construir el futuro de nuestras jóvenes en otras condiciones".

Para la representante abertzale, la ciudadanía necesita "certeza" y el Gobierno vasco "no está siendo capaz de ofrecerla". "Urkullu también en su mensaje nos habla de compromisos compartidos, de la necesidad de trabajar arrimando el hombro, de hacerlo conjuntamente. No ha perdido la oportunidad, una vez más, de hablar de Auzolan. Sin embargo, su práctica política no tiene nada de Auzolan y se ha convertido en un monólogo", ha criticado.

Por todo ello, EH Bildu considera que "es el momento de pasar de las palabras a la acción política con mayúsculas, de desarrollar políticas públicas de calado, que pongan las vidas en el centro, de liderazgos compartidos, de trabajar como país y de activar toda esa inteligencia colectiva y ese potencial comunitario que tenemos".