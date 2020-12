Sánchez y Casado no logran avanzar en el desbloqueo del CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, mantuvieron el martes durante 45 minutos su esperada conversación para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero, según ambas partes, no lograron ningún avance.

Sánchez y Casado hablaron en la jornada en la que el PSOE y Unidas Podemos sumaron en el pleno del Congreso un amplio apoyo a su propuesta para que el CGPJ no pueda realizar nombramientos en funciones.

La presión, no obstante, parece no hacer mella en el PP, o al menos no lo suficiente para que se hayan producido avances en las negociaciones tras la votación de ayer por la tarde en la Cámara Baja.

Así, entre acusaciones cruzadas de querer politizar el Poder Judicial, la iniciativa seguirá su tramitación parlamentaria con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Compromís, Más País y PRC, y el rechazo rotundo del PP, Vox, Ciudadanos y UPN.

Mientras tanto, el CGPJ, que lleva ya dos años en funciones, no tiene en sus planes paralizar los nombramientos de cargos judiciales y mañana mismo aprobará cuatro nuevos.

Por su parte, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo avaló el martes la reforma para limitar las competencias CGPJ en funciones al considerar que lanza un "mensaje constitucional" al PP para que se siente a negociar su renovación.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Campo descartó que pueda levantar suspicacias de las instituciones europeas, como hizo la anterior propuesta para rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el Poder Judicial y poder así sortear el veto del PP.

Esa primera propuesta está congelada en el Congreso por el momento y Juan Carlos Campo señaló, sin dar fechas concretas, que seguirá así durante "un plazo razonable" de tiempo, pero advirtió también al PP de que "está agotando todos los plazos de gracia y cortesía".

"El Estado no se lo va a permitir, no se lo va a perdonar", avisó el ministro, insistiendo en que la renovación del CGPJ "no es opinable" porque se trata de un mandato constitucional.

A su juicio, la propuesta para prohibir al CGPJ realizar nombramientos estando en funciones está "en plena sintonía" con el informe de la Comisión Europea que urgía a renovar el órgano de gobierno de los jueces. "Creo que responde a un sentido ampliamente democrático", concluyó.