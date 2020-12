"Los grupos se han puesto la venda antes de la herida"

Pedro Azpiazu ha asegurado que en la situación económica actual son necesarios unos presupuestos expansivos y suplir la bajada de la recaudación con el endeudamiento. "Es el momento de no racanear, de endeudarnos porque en el pasado hemos actuado de forma responsable, y ahora podemos" ha añadido el consejero de Economía y Hacienda en Euskadi Hoy de Onda Vasca.

Azpiazu ha afirmado que ahora que los presupuestos llegan al Parlamento vasco y se conocen las cifras concretas, es el momento de empezar la negociación y ha tendido la mano a todos los grupos parlamentarios. El responsable de Economía y Hacienda ha destacado que los presupuestos son "expansivos" y "sociales", y cree que sería fácil para los grupos parlamentarios apoyarlos, si su motivación estuviese solo en las cifras.

Sin embargo, el consejero ha avanzado que recabar apoyos para las cuentas no será fácil. "Sería realmente bueno y positivo que el conjunto de los grupos políticos apoyara estas cuentas. Pero no será fácil porque los partidos se están poniendo la venda antes de la herida para no entrar a debatir los presupuestos. El Gobierno valora un acuerdo más amplio y trataremos de conseguirlo".

Azpiazu también ha reclamado unidad para lograr que reciban financiación de los fondos europeos el mayor número posible de proyectos vascos. El consejero cree que 2021 será el año en el que haya que debatir sobre fiscalidad, aunque no cree que sea el momento de subir impuestos dada la crisis por la que atraviesa la economía vasca. "Una vez que se estabilice la situación económica, será momento de tomar medidas en materia fiscal, ha señalado.