Una nueva sentencia enreda aún más la disputa entre los sectores de EA

Nuevo capítulo en el serial de desencuentros entre los dos sectores de Eusko Alkartasuna (EA) abierto a raíz de las primarias celebradas hace casi un año para elegir al secretario general del partido. La última sentencia judicial conocida ayer desestima el recurso interpuesto por Eba Blanco contra la suspensión de su nombramiento como líder al frente de la formación.

La Audiencia Provincial de Araba ha desestimado el recurso interpuesto por Blanco contra la suspensión cautelar de su nombramiento decretada por el juzgado de primera instancia 7 de Gasteiz, que fue solicitada en el marco de la demanda interpuesta por el líder de EA en Nafarroa, Maiorga Ramírez, y los coordinadores en Araba, Gipuzkoa y Nafarroa, Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga y Miren Aranoa, respectivamente, por vulneración de su derecho a participar en el proceso para suceder a Pello Urizar al frente del partido.

El juzgado aceptó en noviembre del año pasado la reclamación del sector crítico de suspender cautelarmente el nombramiento de Blanco como máxima dirigente del partido hasta que se resuelva el pleito derivado de la demanda. Esa misma jueza desestimó finalmente el pasado julio la demanda del sector crítico, pero estos han recurrido ante la Audiencia de Araba, por lo que todavía no hay una sentencia firme sobre el fondo del asunto.

Desde el sector crítico, consideran que el nombramiento de Eba Blanco como secretaria general de EA está suspendido de manera cautelar hasta que haya una sentencia firme sobre la demanda interpuesta por el sector crítico de la formación, según han informado los representantes de esta facción.

Pero fuentes de la actual dirección de EA consultadas por este diario, sostienen que este auto no "contraviene" la sentencia del pasado mes de julio que desestimó la demanda de los críticos por presuntas irregularidades en el proceso de primarias y que, por tanto, avaló el nombramiento de Blanco. Por ello, niegan la mayor e insisten en que Blanco sigue siendo secretaria general en funciones hasta que se resuelva el recurso que los críticos han presentado contra esa sentencia. Según la dirección, que aclara que aún no han recibido la última sentencia, el auto hace referencia a cuestiones que son previas al juicio por lo que no influye en la sentencia del julio.

Maiorga Ramírez, la cabeza visible del sector crítico y candidato de estos para la secretaría general de EA, y los coordinadores en Araba, Gipuzkoa y Nafarroa, señalaron ayer que el juzgado "constata" en un auto, contra el que no cabe recurso, que "la dirección de EA incumplió las resoluciones de la Comisión de Garantías" sobre el acceso al censo de datos de la afiliación de cara a la celebración de las primarias.

Este sector denunció que la dirección impidió a sus dirigentes acceder a los ficheros de los afiliados y, por tanto, no pudieron disputar las primarias en igualdad de condiciones que el sector oficial de Blanco. Con todo, Ramírez intentó disputar las elecciones internas pero la Comisión electoral del partido anuló su candidatura por un problema con algunos avales, lo que facilitó la victoria de Blanco, a pesar de haber presentado solo 60 avales frente a los alrededor de 400 del político navarro. A partir de ese momento, el galimatías judicial y los choques entre ambos sectores no han cesado y han enrarecido el clima interno del partido.

En un comunicado, el sector de Ramírez emplaza a Blanco y a su sector a "abandonar su enroque en los puestos de poder y dicen que "es momento de abrir las puertas de la participación y recuperar EA para el conjunto de la afiliación".