Iñigo Urkullu: "El relevo de Murga y Uriarte no es una crítica a su gestión de la pandemia"

GASTEIZ – ¿Hay que leer entre líneas tres el relevo de las consejeras de Educación y Salud? ¿Es autocrítica?

—En absoluto. Creo que, cuando hablamos de relevos de personas, hay que empezar por suponer que hay también razones personales por su parte. Y no tenemos por qué hablar de las circunstancias personales de cada uno. Y, con los retos a futuro, que se piense que haya otras personas que son idóneas para esos retos de futuro no supone un desdoro a su gestión o una crítica. En absoluto. Nada tiene que ver el relevo con eso. Ha habido relevos también en otras áreas. No supone una crítica a lo que se haya hecho porque, en todo caso, de haber autocrítica sería una autocrítica empezando por mí, personal, porque yo soy el lehendakari.

¿Le incomoda al lehendakari tener una vicelehendakari del PSE?

—No, en absoluto. No es una cuestión novedosa que haya vicelehendakaris. He tenido una primera legislatura en 2012 de un gobierno monocolor, donde éramos un gobierno reducido con 8 departamentos y no veía la necesidad de una vicelehendakaritza. He vivido el gobierno de coalición con el PSE, con 11 departamentos, frente a los 8 anteriores. Pero con una situación económica que nos llevó a situar el paro debajo del 10% no veía esa necesidad. En esta ocasión, estamos en una situación muy difícil y, a pesar de tener mayoría absoluta, es bueno que tengamos una identificación de un gobierno sólido.

¿La decisión de colocar un primer vicelehendakari del PNV pretende asegurar que, si hay que sustituirlo a usted temporalmente, quien ejerza sus funciones sea también del PNV?

—Por ser justos y honestos, hay que ver la representación que tiene el PNV y la que tiene el PSE en el Parlamento Vasco. Si alguien me tuviera que sustituir, debería ser del PNV, nada más que eso.

¿Que Iñaki Arriola deje de gestionar el área de Medio Ambiente es un reproche a su gestión por el derrumbe del vertedero de Zaldibar?

—Es una apuesta mía por la identificación de la transición energética vinculada al medio natural y al medio ambiente. Si hablamos de economía circular, es la razón por la que he planteado un departamento como Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente [de Arantxa Tapia]. Entiendo que Vivienda y Transportes [Arriola] tienen un encaje lógico con una planificación territorial. Los transportes tienen un trazado y sentido de urbanismo, lo mismo que vivienda. El desarrollo económico se va a abordar desde la economía circular en la que históricamente han vivido de espaldas la actuación respecto al medio ambiente y la energética.